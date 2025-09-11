Nemzeti Sportrádió

82 évesen visszatér a pályára a korábbi Serie A-kapus

2025.09.11. 13:16
Lamberto Boranga visszatér a kapuba (Fotó: Getty Images)
Az olasz labdarúgó-bajnokság hetedosztályában szereplő Trevana bejelentette, hogy leigazolta a korábban a Serie A-ban szereplő Lamberto Borangát, aki 82 évesen tér vissza a pályára.

Szenzációs bejelentést tett az olasz hetedik ligában szereplő Trevana, amely leigazolta Lamberto Borangát, a 83. születésnapjához közelítő korábbi Serie A-kapust.

Boranga 1966 és 1977 között szerepelt az élvonalban a Fiorentina, a Brescia és a Cesena színeiben. Később alacsonyabb osztályban több csapatnál is feltűnt, és most a Trevana arról számolt be, hogy náluk folytatja.

A klub hangsúlyozta, hogy nem reklámfogásnak szánták Boranga szerződtetését, és hogy a veterán kapus keményen edz, hogy elérje célját, vagyis hogy októberben a kapuba állhasson.

A sportember rendszeres résztvevője a veterán Európa- és világbajnokságoknak, két Eb- és két vb-elsősége van magas- és távolugrásban, de hármasugrásban is van világbajnoki érme.

Boranga egyetemre járt, és ő lett az első olasz profi labdarúgó, aki diplomát szerzett – mindjárt kettőt is: egyet az orvosin, egyet pedig biológiából.

 

 

