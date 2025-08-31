Nemzeti Sportrádió

Vlahovics megint szuper csere volt a Juvéban; az Udinese nagyon megtréfálta az Intert

2025.08.31. 22:44
Dusan Vlahovics a második bajnokiján is gólt szerzett (Fotó: AFP)
Lazio Udinese Juventus Internazionale Fiorentina Serie A
A Juventus 1–0-ra nyert a Genoa vendégeként az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 2. fordulójának vasárnapi játéknapján. A Torino és a Fiorentina mérkőzése nem hozott gólt, a Lazio leiskolázta a Veronát (4–0), míg az Inter meglepetésre 2–1-re kikapott hazai pályán az Udinesétől.

GENOA–JUVENTUS 0–1

Az első félidőben a Juventus állt közelebb a gólhoz Genovában, a másodikban a hazaiak – aztán jött Dusan Vlahovics… A szerb támadó a 62. percben lépett pályára csereként, és alig tíz perccel később eldöntötte a mérkőzést: a szintén a kispadról érkező Filip Kosztics szögletét követően magasra felugorva a hálóba fejelt.

A hajrában ismét a Genoa futballozott veszélyesebben, adódtak helyzetei, Patrizio Masini kapufát fejelt, de az egyenlítés nem jött össze.

Vlahovics a Parma elleni nyitányon is a kispadon kezdett, akkor a 80. percben állt be – és góljával biztossá tette a 2–0-s sikert.

A nyáron sok pletyka keringett Vlahovics és Kosztics távozásáról; a legfrissebb latolgatások szerint a transzferidőszak hajrájában már nem lesz változás, mindketten maradnak a „zebráknál”.

INTERNAZIONALE–UDINESE 1–2

Denzel Dumfriesnak két gólban is fontos szerep jutott az első félidőben, de csapata csak az egyiknek örülhetett, annak, amely a hátvéd közeli gurítása révén vezetést hozott az Internek. Nem sokkal később egy fejpárbaj során a holland kezét is érintette a labda, a VAR-szoba akcióba lépett, tizenegyes – Keinan Davis magabiztosan be is rúgta.

Egy ellencsapás végén Arthur Atta a 16-os vonala közeléből jobbal szép gólt lőtt a kapu bal oldalába, ezzel már vezetett az Udinese, és miután a második félidőben az egyre idegesebben futballozó Inter csak lesgólig jutott, a vendégek elvitték a három pontot a San Siróból.

LAZIO–VERONA 4–0

A Lazio több mint három és fél évvel ezelőtt, a Salernitana ellen kezdett ilyen lehengerlően bajnokit: tíz perc elteltével két góllal vezetett. Előbb Matteo Guendouzi gurított a jobb alsóba a 16-os vonaláról, majd eredményes letámadást és szép kényszerítőzést követően Mattia Zaccagni lőtt a veronaiak hálójába.

Az első két gólt előkészítő Taty Castellanos fejessel még a szünet előtt szállította a harmadik hazai gólt, a folytatásban nem volt kérdés, hogy a római kékek korrigálnak a balul elsült comói nyitány után. A becserélése után négy perccel a kapuba találó Boulaye Dia azért szorított még egyet a veronai szíveken.

TORINO–FIORENTINA 0–0

 OLASZ SERIE A 
2. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Genoa–Juventus 0–1 (Vlahovics 73.)
Torino–Fiorentina 0–0
Internazionale–Udinese 1–2 (Dumfries 17., ill. K. Davis 29. – 11-esből, Atta 40.)
Lazio–Hellas Verona 4–0 (Guendouzi 3., Zaccagni 10., Castellanos 41., Dia 82.)

 A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI 
Pénteken játszották
Cremonese–Sassuolo 3–2 (F. Terracciano 37., F. Vázquez 39., De Luca 90+3. – 11-esből, ill. Pinamonti 63., Berardi 73. – 11-esből)
Lecce–Milan 0–2 (Loftus-Cheek 66., Pulisic 86.)
Szombaton játszották
Bologna–Como 1–0 (Orsolini 59.)
Parma–Atalanta 1–1 (Cutrone 85., ill. Pasalic 79.)
Napoli–Cagliari 1–0 (F. Anguissa 90+5.)
Pisa–Roma 0–1 (Soulé 55.)

   
  1. Napoli

2

2

3–0

6

  1. Juventus

2

2

3–0

6

  3. Cremonese

2

2

5–3

6

  4. Roma

2

2

2–0

6

  5. Udinese

2

1

1

3–2

4

  6. Internazionale

2

1

1

6–2

3

  7. Lazio

2

1

1

4–2

3

  8. Milan

2

1

1

3–2

3

  9. Como

2

1

1

2–1

3

10. Bologna

2

1

1

1–1

3

11. Atalanta

2

2

2–2

2

12. Fiorentina

2

2

1–1

2

13. Pisa

2

1

1

1–2

1

13. Cagliari

2

1

1

1–2

1

15. Genoa

2

1

1

0–1

1

16. Parma

2

1

1

1–3

1

17. Lecce

2

1

1

0–2

1

18. Verona

2

1

1

1–5

1

19. Torino

2

1

1

0–5

1

20. Sassuolo

2

2

2–5

0

