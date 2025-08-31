Vlahovics megint szuper csere volt a Juvéban; az Udinese nagyon megtréfálta az Intert

GENOA–JUVENTUS 0–1
Az első félidőben a Juventus állt közelebb a gólhoz Genovában, a másodikban a hazaiak – aztán jött Dusan Vlahovics… A szerb támadó a 62. percben lépett pályára csereként, és alig tíz perccel később eldöntötte a mérkőzést: a szintén a kispadról érkező Filip Kosztics szögletét követően magasra felugorva a hálóba fejelt.
A hajrában ismét a Genoa futballozott veszélyesebben, adódtak helyzetei, Patrizio Masini kapufát fejelt, de az egyenlítés nem jött össze.
Vlahovics a Parma elleni nyitányon is a kispadon kezdett, akkor a 80. percben állt be – és góljával biztossá tette a 2–0-s sikert.
A nyáron sok pletyka keringett Vlahovics és Kosztics távozásáról; a legfrissebb latolgatások szerint a transzferidőszak hajrájában már nem lesz változás, mindketten maradnak a „zebráknál”.
INTERNAZIONALE–UDINESE 1–2
Denzel Dumfriesnak két gólban is fontos szerep jutott az első félidőben, de csapata csak az egyiknek örülhetett, annak, amely a hátvéd közeli gurítása révén vezetést hozott az Internek. Nem sokkal később egy fejpárbaj során a holland kezét is érintette a labda, a VAR-szoba akcióba lépett, tizenegyes – Keinan Davis magabiztosan be is rúgta.
Egy ellencsapás végén Arthur Atta a 16-os vonala közeléből jobbal szép gólt lőtt a kapu bal oldalába, ezzel már vezetett az Udinese, és miután a második félidőben az egyre idegesebben futballozó Inter csak lesgólig jutott, a vendégek elvitték a három pontot a San Siróból.
LAZIO–VERONA 4–0
A Lazio több mint három és fél évvel ezelőtt, a Salernitana ellen kezdett ilyen lehengerlően bajnokit: tíz perc elteltével két góllal vezetett. Előbb Matteo Guendouzi gurított a jobb alsóba a 16-os vonaláról, majd eredményes letámadást és szép kényszerítőzést követően Mattia Zaccagni lőtt a veronaiak hálójába.
Az első két gólt előkészítő Taty Castellanos fejessel még a szünet előtt szállította a harmadik hazai gólt, a folytatásban nem volt kérdés, hogy a római kékek korrigálnak a balul elsült comói nyitány után. A becserélése után négy perccel a kapuba találó Boulaye Dia azért szorított még egyet a veronai szíveken.
TORINO–FIORENTINA 0–0
OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Genoa–Juventus 0–1 (Vlahovics 73.)
Torino–Fiorentina 0–0
Internazionale–Udinese 1–2 (Dumfries 17., ill. K. Davis 29. – 11-esből, Atta 40.)
Lazio–Hellas Verona 4–0 (Guendouzi 3., Zaccagni 10., Castellanos 41., Dia 82.)
A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI
Pénteken játszották
Cremonese–Sassuolo 3–2 (F. Terracciano 37., F. Vázquez 39., De Luca 90+3. – 11-esből, ill. Pinamonti 63., Berardi 73. – 11-esből)
Lecce–Milan 0–2 (Loftus-Cheek 66., Pulisic 86.)
Szombaton játszották
Bologna–Como 1–0 (Orsolini 59.)
Parma–Atalanta 1–1 (Cutrone 85., ill. Pasalic 79.)
Napoli–Cagliari 1–0 (F. Anguissa 90+5.)
Pisa–Roma 0–1 (Soulé 55.)
|1. Napoli
2
2
–
–
3–0
6
|1. Juventus
2
2
–
–
3–0
6
|3. Cremonese
2
2
–
–
5–3
6
|4. Roma
2
2
–
–
2–0
6
|5. Udinese
2
1
1
–
3–2
4
|6. Internazionale
2
1
–
1
6–2
3
|7. Lazio
2
1
–
1
4–2
3
|8. Milan
2
1
–
1
3–2
3
|9. Como
2
1
–
1
2–1
3
|10. Bologna
2
1
–
1
1–1
3
|11. Atalanta
2
–
2
–
2–2
2
|12. Fiorentina
2
–
2
–
1–1
2
|13. Pisa
2
–
1
1
1–2
1
|13. Cagliari
2
–
1
1
1–2
1
|15. Genoa
2
–
1
1
0–1
1
|16. Parma
2
–
1
1
1–3
1
|17. Lecce
2
–
1
1
0–2
1
|18. Verona
2
–
1
1
1–5
1
|19. Torino
2
–
1
1
0–5
1
|20. Sassuolo
2
–
–
2
2–5
0