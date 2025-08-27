Nemzeti Sportrádió

Visszavonult az Eb-győztes Alessandro Florenzi

2025.08.27. 12:39
Alessandro Florenzi befejezte labdarúgói karrierjét (Fotó: Getty Images)
Bejelentette visszavonulását Alessandro Florenzi. A többek között a Románál, a Milannal és a Paris Saint-Germainnél is megforduló szélső 2021-ben Európa-bajnokságot nyert Olaszországgal.

A 34 éves Alessandro Florenzi az Instagram-oldalán jelentette be, hogy befejezi pályafutását. A római születésű Florenzi az AS Románál kezdte meg pályafutását, de több idényt töltött a Crotonénél is.

Az AS Roma felnőtt csapatában 2011 májusában Vincenzo Montella irányítása alatt mutatkozott be. A Roma színeiben karrierje során 280 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 28 gólt és 32 gólpasszt jegyzett. Nyolc év után előbb a Valenciába, majd a Paris Saint-Germainhez igazolt kölcsönbe, utóbbival Francia Kupát és Francia Szuperkupát nyert. Pályafutása utolsó állomása Milánó volt, ahol 77 mérkőzésen lépett pályára, 2022-ben pedig olasz bajnokságot nyert.

Florenzi 2010-ben mutatkozott be az olasz válogatottban, 2021-ben Európa-bajnokságot nyert.

 

