Férfi kézi BL: Szeged–Zagreb

2025.11.27. 18:29
Bánhidi Bence (Fotó: Dömötör Csaba)
Szeged közvetítés OTP Bank-Pick Szeged HC Zagreb férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája B-csoportjában a Szeged az eddig pont nélküli Zagreb csapatát fogadja. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
9. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–HC Zagreb (horvát) (16–16) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

 

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

