Férfi kézi BL: Szeged–Zagreb

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája B-csoportjában a Szeged az eddig pont nélküli Zagreb csapatát fogadja. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
9. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–HC Zagreb (horvát) (16–16) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Cikkünk folyamatosan frissül.
Legfrissebb hírek
Férfi kézi NB I: tíz góllal verte meg a Szeged a Győrt
Kézilabda
2025.11.23. 20:06
Meglepetés: Szegeden nyert az Ajka
Labdarúgó NB II
2025.11.23. 16:50
Lazar Kukics: Sokkal elszántabban álltunk bele a meccsbe
Kézilabda
2025.11.22. 09:51
Alaposan visszavágott a Szeged a Peliszternek
Kézilabda
2025.11.20. 18:52
Ezek is érdekelhetik