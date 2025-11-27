Nemzeti Sportrádió

Videó: már a női kézi-vb első napján láthattuk a torna fair play díjas jelenetét?

2025.11.27. 16:18
Az Ambros Martín által irányított spanyol női kézilabda-válogatott szerdán a Paraguay elleni 26–17-es győzelemmel mutatkozott be a holland, német közös rendezésű világbajnokságon. A találkozón a dél-amerikaiak beállója, Sabrina Fiore térdsérülést szenvedett, miután a spanyol Alicia Fernández ráesett a lábára. A 29 éves játékos már nem is tudott visszatérni a pályára, könnyek között nézte végig a kispadról a meccs végét. A lefújás után azonban a spanyol csapat játékosai egyenként odamentek hozzá, volt, aki megölelte, más az arcát simogatta, és próbálták néhány kedves szóval vigasztalni.

 

 

