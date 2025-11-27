Nemzeti Sportrádió

El: Fenerbache–Ferencváros

Vágólapra másolva!
2025.11.27. 18:33
Álvarez (balra) és Yusuf csatája a labdáért (Fotó: Getty Images)
Címkék
El Fenerbahce FTC El-alapszakasz Fradi Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában a Ferencváros a török Fenerbache otthonában lép pályára Isztambulban. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
FENERBAHCE (török)–FERENCVÁROS 0–0 élőben az NSO-n!
Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, 18.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Ricardo de Burgos (Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola) – spanyolok
FENERBAHCE: Ederson – N. Semedo, Efe Demir, Skriniar, A. Brown– Talisca, M. Asensio, E. Álvarez  – Aydin, en-Nesziri, Aktürkoglu. Vezetőedző: Domenico Tedesco
FERENCVÁROS: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanikovszki, N. Keita, Zachariassen, Cadu – Varga B., Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható! 

Kapcsolódó tartalom

Válság a Fener védelmében: rutintalan saját nevelés lesz Milan Skriniar párja a Ferencváros ellen

A 21 éves Yigit Efe Demirre hárul a feladat, hogy csütörtök este megbirkózzon a Ferencváros támadóival.

„Emberfüggő, ki hogy kezeli a nyomasztó légkört” – Szalai Attila a Fenerbahce–Ferencváros EL-meccs előtt

A Fenerbahce korábbi magyar játékosa nagyon kíváncsi Varga Barnabás és Milan Skriniar különcsatájára.

Robbie Keane: Bárcsak én is játszhatnék ezen a meccsen!

A Ferencváros csütörtök este Isztambulban lép pályára a Fenerbahce otthonában, olyan közegben, ahol milliók gyűlölete és támogatása egyszerre nehezedik a csapatra.

A Fenernek a Galata elleni bajnoki rangadó fontosabb, mint az FTC elleni El-meccs

Török kollégánk, Egemen Cidar igyekezett lapunkat képbe hozni, miként készülhetnek a törököknél a Ferencváros elleni mérkőzésre.

 

El Fenerbahce FTC El-alapszakasz Fradi Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
Legfrissebb hírek

Hat helyen változtatott Robbie Keane a hétvégi felálláshoz képest – íme, az FTC isztambuli kezdőcsapata

Európa-liga
2 órája

Válság a Fener védelmében: rutintalan saját nevelés lesz Milan Skriniar párja a Ferencváros ellen

Európa-liga
7 órája

„Emberfüggő, ki hogy kezeli a nyomasztó légkört” – Szalai Attila a Fenerbahce–Ferencváros EL-meccs előtt

Európa-liga
10 órája

Az El-ben sokkal visszafogottabb stílust képvisel a Fenerbahce

Európa-liga
11 órája

Robbie Keane: Bárcsak én is játszhatnék ezen a meccsen!

Európa-liga
Tegnap, 19:24

CIES: a Frankfurt gazdálkodik a legokosabban a futballpiacon, az FTC teljes mérlege is pozitív

Minden más foci
Tegnap, 13:55

Domenico Tedesco felkészítette a Fenert Varga Barnabás semlegesítésére

Európa-liga
Tegnap, 12:32

A Fenernek a Galata elleni bajnoki rangadó fontosabb, mint az FTC elleni El-meccs

Európa-liga
Tegnap, 9:04
Ezek is érdekelhetik