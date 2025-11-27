El: Fenerbache–Ferencváros

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FENERBAHCE (török)–FERENCVÁROS 0–0 – élőben az NSO-n!

Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, 18.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Ricardo de Burgos (Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola) – spanyolok

FENERBAHCE: Ederson – N. Semedo, Efe Demir, Skriniar, A. Brown– Talisca, M. Asensio, E. Álvarez – Aydin, en-Nesziri, Aktürkoglu. Vezetőedző: Domenico Tedesco

FERENCVÁROS: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanikovszki, N. Keita, Zachariassen, Cadu – Varga B., Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!