Morata bemutatkozott, fordítással továbbjutott a Como az Olasz Kupában

2025.08.16. 20:33
Duvikasz és Nico Paz – előbbi duplázott a találkozón (Fotó: Getty Images)
Mantova Olasz Kupa Como Venezia
A labdarúgó Olasz Kupa első fordulójának szombati játéknapján a Como 3–1-re legyőzte a másodosztályban szereplő Südtirolt, és továbbjutott a következő körbe.

A Cesc Fabregas vezette Comónál nem volt még ott a kezdőcsapatban az új szerzemény Álvaro Morato, nem úgy Nico Paz, aki iránt a nyári átigazolási szezonban több csapat is érdeklődött – ám most nagyon úgy tűnik, hogy végül sikerül megtartani az edző egyik személyes kedvencét. Morata egyébként később pályára lépett, a 66. percben a meccsen főszereplő Anasztasziosz Duvikasz helyett.

Meglepetésre a Südtirol szerzett vezetést a találkozón, a 13. percben Daniele Casiraghi büntetőből volt eredményes. Ez azért is volt váratlan, mert a játék képe egyáltalán nem indokolta, a hazai csapat ugyanis majdnem 80 százalékban birtokolta a labdát.

A kapott gól után azonnal észhez tért a Como, amely nemhogy kiegyenlített, még a szünet előtt háromszor is betalált az ellenfél kapujába: a hajrában Duvikasz két perc alatt duplázott, majd még a 42. percben Lucas Da Cunha is eredményes volt, így a szünetben két góllal vezetett az élvonalbeli együttes.

Az eredmény már nem változott a második félidőben, a vendégek tíz emberrel fejezték be a meccset Filipe Bordon 88. percben történt kiállítása miatt, a „spanyolos” Como pedig magabiztosan jutott a következő fordulóba. 3–1

A játéknap másik mérkőzése még simábban alakult: a két másodosztályú csapat találkozóján a Venezia 4–0-ra kiütötte a Mantovát.

OLASZ KUPA
1. FORDULÓ
Venezia (II.)–Mantova (II.) 4–0
Como–Südtirol (II.) 3–1
KÉSŐBB
20.45: Cagliari–Virtus Entella (II.)
21.15: Cremonese–Palermo (II.)

 

