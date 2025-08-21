Megvan a rég keresett csatár: Leverkusenből igazolhat az AC Milan

Az olasz újságíró értesülései alapján a német élvonalban szereplő Bayer Leverkusen nigériai gólvágója, Victor Boniface hamarosan az AC Milan támadósorát erősíti, egy kölcsönszerződés keretei között. Igli Tare, a Milan sportigazgatója korábban még arról beszélt, hogy az Amorim-féle Unitedből egyre-inkább kiszoruló Rasmus Höjlund van a célkeresztjükben, ám úgy tűnik, ez mostanra megváltozott. Massimiliano Allegri támadósora tovább erősödik a Bundesligát megjárt támadóval.

Boniface kölcsönszerződésében egy nem kötelező vásárlási záradék is szerepel majd, melyet 2026 nyarán aktiválhat az olasz csapat 24 millió euróért cserébe. A kölcsönidény a Milan számára 5 millió euró lesz a sajtóhírek szerint.