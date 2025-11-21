Leclerc nyitott az élen Albon és Cunoda előtt Las Vegasban
Egy szabad hétvége után folytatódott a 2025-ös világbajnokság, amely elég zsúfoltan zárul, hiszen tripla hétvégével megy rövid téli szünetre a mezőny. A legfontosabb kérdés viszont még nyitott a hajrában, igaz, Lando Norris minden eddiginél kényelmesebb helyzetben van. A brit pilóta a brazíliai tökéletes szereplésének köszönhetően 1 pontról 24-re növelte az előnyét a csapattársa, Oscar Piastri előtt az egyéni vb-összetettben, miközben a harmadik Max Verstappen hátránya 49 pont volt a 22. állomásra érkezvén.
A közép-európai idő szerint fél 2-kor kezdődő szabadedzésen elég hűvös, őszies idő várta a mezőnyt az impozáns Las Vegasban, ahol az előzetes várakozások arról szóltak, hogy a konstruktőri bajnok McLarenre akár nehéz verseny is várhat, miközben adott esetben az egy évvel korábban kettős győzelmet ünneplő Mercedes és esetleg a Ferrari is beleszólhat a győzelemért vívott harcba.
A bajnoki küzdelem szempontjából könnyen döntőnek bizonyuló hétvége kezdetén így az volt a fő kérdés, Verstappen képes lehet-e közeledni a wokingiak párosához, illetve hogy Piastri jobb formába tud-e lendülni, és hat verseny után felülkerekedik-e a házon belüli csatában.
A csapatok közül négyen, az Alpine, a Racing Bulls, a Sauber és a Williams is különleges autófényezéssel készült, miközben több versenyző is egyedi bukósisakban vágott neki a nagydíjnak. A mezőny gyorsan benépesítette a pályát, és nem meglepő módon már az első köröktől fogva problémát jelentett a tapadáshiány, valamint a gumik felmelegítése.
Fernando Alonso kivételével valamennyi pilóta a közepes keveréken kezdett, miközben a McLaren teszteléssel nyitotta a programját: Norris valamivel nagyobb, míg Piastri kevesebb leszorítóerőt nyújtó hátsó szárnyat próbált ki. Az első próbálkozásokat követően Charles Leclerc nevével kezdődött az időlista, míg a monacóit ugyan eleinte a wokingiak kettőse követte, Piastri és Norris is folyamatosan csúszott hátra, ráadásul utóbbi a 9-es kanyarnál a falat is súrolta, amit követően egy ideig eltűnt a garázsban.
Az utolsó harminc percre fordulva kezdtek el szállingózni a pilóták a lágy gumikon, a sort a Ferrari versenyzőpárosa nyitotta, és el is foglalta az első két pozíciót. A Mercedes kettőse azonban hamarosan beékelődött Leclerc és Hamilton közé, miközben az élre meglepetésre Cunoda Juki vezérletével a Red Bullok álltak. A nyomvonalra visszatérő Norris eközben több rontással és bukótér-látogatással irányította magára a figyelmet, a brit és a csapattársa, Piastri is a top 10-en kívül foglalt helyet ekkor.
Leclerc a folytatásban visszavette a vezetést, amit már nem is engedett ki a kezei közül, így az ő elsőségével zárult a nyitány. A ferraris mögé kissé váratlanul Alexander Albon zárkózott fel a remek tempót találó Williamsszel, majd a „vörös bikák” mögé besoroló Carlos Sainz Jr. tette teljessé az első ötöst, míg a hatodik Norris és a nyolcadik Piastri közé az utolsó pillanatokban javító Isack Hadjar ékelődött be. A top 10-et George Russell és Andrea Kimi Antonelli zárta, így a Mercedes a vártnál gyengébben kezdett, mint ahogyan a tizenegyedik pozícióba visszaeső Hamilton is, aki több mint hét és fél tizedet kapott a csapattársától.
Folytatás 5 órakor a második szabadedzéssel.
|LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:34.802
|átlag: 235.476 km/ó
|29 kör
|2.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:34.968
0.166 mp h.
|23
|3.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:35.071
0.269
|27
|4.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:35.109
0.307
|24
|5.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:35.179
0.377
|31
|6.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:35.258
0.456
|25
|7.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:35.299
0.497
|30
|8.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:35.450
0.648
|27
|9.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:35.534
0.732
|25
|10.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:35.538
0.736
|30
|11.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:35.561
0.759
|26
|12.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:35.589
0.787
|26
|13.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:35.709
0.907
|28
|14.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:35.746
0.944
|23
|15.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:35.894
1.092
|25
|16.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:35.990
1.188
|28
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:36.123
1.321
|30
|18.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:36.170
1.368
|25
|19.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:36.398
1.596
|25
|20.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:36.758
1.956
|28
|3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 21., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:34.802
|2. szabadedzés
|5.00–6.00
|NOVEMBER 22., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1.30–2.30
|Időmérő
|5.00–6.00
|NOVEMBER 23., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|5.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00