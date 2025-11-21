Leclerc nyitott az élen Albon és Cunoda előtt Las Vegasban

Egy szabad hétvége után folytatódott a 2025-ös világbajnokság, amely elég zsúfoltan zárul, hiszen tripla hétvégével megy rövid téli szünetre a mezőny. A legfontosabb kérdés viszont még nyitott a hajrában, igaz, Lando Norris minden eddiginél kényelmesebb helyzetben van. A brit pilóta a brazíliai tökéletes szereplésének köszönhetően 1 pontról 24-re növelte az előnyét a csapattársa, Oscar Piastri előtt az egyéni vb-összetettben, miközben a harmadik Max Verstappen hátránya 49 pont volt a 22. állomásra érkezvén.

A közép-európai idő szerint fél 2-kor kezdődő szabadedzésen elég hűvös, őszies idő várta a mezőnyt az impozáns Las Vegasban, ahol az előzetes várakozások arról szóltak, hogy a konstruktőri bajnok McLarenre akár nehéz verseny is várhat, miközben adott esetben az egy évvel korábban kettős győzelmet ünneplő Mercedes és esetleg a Ferrari is beleszólhat a győzelemért vívott harcba.

A bajnoki küzdelem szempontjából könnyen döntőnek bizonyuló hétvége kezdetén így az volt a fő kérdés, Verstappen képes lehet-e közeledni a wokingiak párosához, illetve hogy Piastri jobb formába tud-e lendülni, és hat verseny után felülkerekedik-e a házon belüli csatában.

A csapatok közül négyen, az Alpine, a Racing Bulls, a Sauber és a Williams is különleges autófényezéssel készült, miközben több versenyző is egyedi bukósisakban vágott neki a nagydíjnak. A mezőny gyorsan benépesítette a pályát, és nem meglepő módon már az első köröktől fogva problémát jelentett a tapadáshiány, valamint a gumik felmelegítése.

Fernando Alonso kivételével valamennyi pilóta a közepes keveréken kezdett, miközben a McLaren teszteléssel nyitotta a programját: Norris valamivel nagyobb, míg Piastri kevesebb leszorítóerőt nyújtó hátsó szárnyat próbált ki. Az első próbálkozásokat követően Charles Leclerc nevével kezdődött az időlista, míg a monacóit ugyan eleinte a wokingiak kettőse követte, Piastri és Norris is folyamatosan csúszott hátra, ráadásul utóbbi a 9-es kanyarnál a falat is súrolta, amit követően egy ideig eltűnt a garázsban.

Az utolsó harminc percre fordulva kezdtek el szállingózni a pilóták a lágy gumikon, a sort a Ferrari versenyzőpárosa nyitotta, és el is foglalta az első két pozíciót. A Mercedes kettőse azonban hamarosan beékelődött Leclerc és Hamilton közé, miközben az élre meglepetésre Cunoda Juki vezérletével a Red Bullok álltak. A nyomvonalra visszatérő Norris eközben több rontással és bukótér-látogatással irányította magára a figyelmet, a brit és a csapattársa, Piastri is a top 10-en kívül foglalt helyet ekkor.

Leclerc a folytatásban visszavette a vezetést, amit már nem is engedett ki a kezei közül, így az ő elsőségével zárult a nyitány. A ferraris mögé kissé váratlanul Alexander Albon zárkózott fel a remek tempót találó Williamsszel, majd a „vörös bikák” mögé besoroló Carlos Sainz Jr. tette teljessé az első ötöst, míg a hatodik Norris és a nyolcadik Piastri közé az utolsó pillanatokban javító Isack Hadjar ékelődött be. A top 10-et George Russell és Andrea Kimi Antonelli zárta, így a Mercedes a vártnál gyengébben kezdett, mint ahogyan a tizenegyedik pozícióba visszaeső Hamilton is, aki több mint hét és fél tizedet kapott a csapattársától.

Folytatás 5 órakor a második szabadedzéssel.

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:34.802 átlag: 235.476 km/ó 29 kör 2. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:34.968 0.166 mp h. 23 3. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:35.071 0.269 27 4. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:35.109 0.307 24 5. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:35.179 0.377 31 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:35.258 0.456 25 7. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:35.299 0.497 30 8. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:35.450 0.648 27 9. George Russell brit Mercedes 1:35.534 0.732 25 10. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:35.538 0.736 30 11. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:35.561 0.759 26 12. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:35.589 0.787 26 13. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:35.709 0.907 28 14. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:35.746 0.944 23 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:35.894 1.092 25 16. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:35.990 1.188 28 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:36.123 1.321 30 18. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:36.170 1.368 25 19. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:36.398 1.596 25 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:36.758 1.956 28

3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ NOVEMBER 21., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Leclerc 1:34.802 2. szabadedzés 5.00–6.00 NOVEMBER 22., SZOMBAT 3. szabadedzés 1.30–2.30 Időmérő 5.00–6.00 NOVEMBER 23., VASÁRNAP A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja 5.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Katari Nagydíj, Loszaíl november 30., 17.00 Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi december 7., 14.00



