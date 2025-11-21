Nemzeti Sportrádió

Leclerc nyitott az élen Albon és Cunoda előtt Las Vegasban

H. L.H. L.
2025.11.21. 02:37
Leclerc volt a leggyorsabb a Las Vegas-i Nagydíj nyitányán (Fotó: AFP)
szabadedzés F1 Charles Leclerc Formula–1 Cunoda Juki Lando Norris Las Vegas-i Nagydíj Oscar Piastri
Charles Leclerc (Ferrari) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Las Vegas-i Nagydíj első szabadedzésén. Mögötte Alexander Albon (Williams) és Cunoda Juki (Red Bull) érkezett, míg az első ötös sorát Max Verstappen (Red Bull) és Carlos Sainz Jr. (Williams) zárta.

Egy szabad hétvége után folytatódott a 2025-ös világbajnokság, amely elég zsúfoltan zárul, hiszen tripla hétvégével megy rövid téli szünetre a mezőny. A legfontosabb kérdés viszont még nyitott a hajrában, igaz, Lando Norris minden eddiginél kényelmesebb helyzetben van. A brit pilóta a brazíliai tökéletes szereplésének köszönhetően 1 pontról 24-re növelte az előnyét a csapattársa, Oscar Piastri előtt az egyéni vb-összetettben, miközben a harmadik Max Verstappen hátránya 49 pont volt a 22. állomásra érkezvén. 

A közép-európai idő szerint fél 2-kor kezdődő szabadedzésen elég hűvös, őszies idő várta a mezőnyt az impozáns Las Vegasban, ahol az előzetes várakozások arról szóltak, hogy a konstruktőri bajnok McLarenre akár nehéz verseny is várhat, miközben adott esetben az egy évvel korábban kettős győzelmet ünneplő Mercedes és esetleg a Ferrari  is beleszólhat a győzelemért vívott harcba.

A bajnoki küzdelem szempontjából könnyen döntőnek bizonyuló hétvége kezdetén így az volt a fő kérdés, Verstappen képes lehet-e közeledni a wokingiak párosához, illetve hogy Piastri jobb formába tud-e lendülni, és hat verseny után felülkerekedik-e a házon belüli csatában. 

A csapatok közül négyen, az Alpine, a Racing Bulls, a Sauber és a Williams is különleges autófényezéssel készült, miközben több versenyző is egyedi bukósisakban vágott neki a nagydíjnak. A mezőny gyorsan benépesítette a pályát, és nem meglepő módon már az első köröktől fogva problémát jelentett a tapadáshiány, valamint a gumik felmelegítése.

Fernando Alonso kivételével valamennyi pilóta a közepes keveréken kezdett, miközben a McLaren teszteléssel nyitotta a programját: Norris valamivel nagyobb, míg Piastri kevesebb leszorítóerőt nyújtó hátsó szárnyat próbált ki. Az első próbálkozásokat követően Charles Leclerc nevével kezdődött az időlista, míg a monacóit ugyan eleinte a wokingiak kettőse követte, Piastri és Norris is folyamatosan csúszott hátra, ráadásul utóbbi a 9-es kanyarnál a falat is súrolta, amit követően egy ideig eltűnt a garázsban.

Az utolsó harminc percre fordulva kezdtek el szállingózni a pilóták a lágy gumikon, a sort a Ferrari versenyzőpárosa nyitotta, és el is foglalta az első két pozíciót. A Mercedes kettőse azonban hamarosan beékelődött Leclerc és Hamilton közé, miközben az élre meglepetésre Cunoda Juki vezérletével a Red Bullok álltak. A nyomvonalra visszatérő Norris eközben több rontással és bukótér-látogatással irányította magára a figyelmet, a brit és a csapattársa, Piastri is a top 10-en kívül foglalt helyet ekkor.

Leclerc a folytatásban visszavette a vezetést, amit már nem is engedett ki a kezei közül, így az ő elsőségével zárult a nyitány. A ferraris mögé kissé váratlanul Alexander Albon zárkózott fel a remek tempót találó Williamsszel, majd a „vörös bikák” mögé besoroló Carlos Sainz Jr. tette teljessé az első ötöst, míg a hatodik Norris és a nyolcadik Piastri közé az utolsó pillanatokban javító Isack Hadjar ékelődött be. A top 10-et George Russell és Andrea Kimi Antonelli zárta, így a Mercedes a vártnál gyengébben kezdett, mint ahogyan a tizenegyedik pozícióba visszaeső Hamilton is, aki több mint hét és fél tizedet kapott a csapattársától. 

Folytatás 5 órakor a második szabadedzéssel. 

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
  1.Charles LeclercmonacóiFerrari1:34.802átlag: 235.476 km/ó29 kör
  2.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:34.968

0.166 mp h.

23
  3.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:35.071

0.269

27
  4.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:35.109

0.307

24
  5.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:35.179

0.377

31
  6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:35.258

0.456

25
  7.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:35.299

0.497

30
  8.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:35.450

0.648

27
  9.George RussellbritMercedes1:35.534

0.732

25
10.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:35.538

0.736

30
11.Lewis HamiltonbritFerrari1:35.561

0.759

26
12.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:35.589

0.787

26
13.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:35.709

0.907

28
14.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:35.746

0.944

23
15.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:35.894

1.092

25
16.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:35.990

1.188

28
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:36.123

1.321

30
18.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:36.170

1.368

25
19.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:36.398

1.596

25
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:36.758

1.956

28

 

3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 21., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:34.802
2. szabadedzés5.00–6.00
NOVEMBER 22., SZOMBAT
3. szabadedzés1.30–2.30
Időmérő5.00–6.00
NOVEMBER 23., VASÁRNAP
A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja5.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00


 

 

