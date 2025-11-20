Konferenciát tartottak Klebelsberg Kuno sportpolitikájáról

„Klebelsberg Kuno, az első magyar »sportminiszter«” címmel konferenciát rendezett a Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) a százötven éve született államférfi sportpolitikai tevékenységéről. Az Bethlen István vezette kormányban 1921–1922 között belügyminiszterként, 1922–1931 között vallás- és közoktatási miniszterként szereplő, Magyarpécskán született politikus sporttal kapcsolatos munkásságát több szempontból értékelték a rangos előadók.

Fotó: Szabó Miklós

Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója a sportéletre gyakorolt hatásáról, László Laura, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem adjunktusa a klebelsbergi neonacionalizmus sportvonatkozásairól, Várhegyi Ferenc, az egyetem mesteroktatója a technikai sportágakban tapasztalt változásokról beszélt. Szabó Lajos sporttörténész, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum korábbi igazgatója átfogó elemzést tartott Klebelsberg Kuno időszakának hazai és nemzetközi sportpolitikai viszonyairól, Sipos-Onyestyák Nikoletta egyetemi adjunktus Karafiáth Jenő vallás- és közoktatási miniszter (1931–1932), Budapest főpolgármestere (1937–1943), az Országos Testnevelési Tanács elnöke (1924–1931) ténykedését ismertette, az idén száz éve alapított Testnevelési Főiskola történetéről pedig Szikora Katalin, az egyetem mai tanára adott elő.

A Magyar Sport Házában tartott csütörtöki konferencia egyúttal kötetbemutató is volt, az MSTT szakmai gondozásában megjelent az említett témákat is érintő, „150 éve született Klebelsberg Kuno (1875–1932), az első magyar »sportminiszter«” című szakmai kiadvány.