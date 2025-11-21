Nemzeti Sportrádió

Norris-elsőség és meglazuló csatornafedél a piros zászlóval záruló második edzésen Las Vegasban

2025.11.21. 06:12
null
Norris elsőségével zárult a nyitó nap, de egyelőre nem lehet sok következtetést levonni a látottakból (Fotó: AFP)
Lando Norris (McLaren) zárt az élen a Formula–1-es Las Vegas-i Nagydíj két piros zászlós megszakítást is hozó második szabadedzésén. A vb-éllovast Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) követte, míg a top 5-öt Nico Hülkenberg (Sauber) és Isack Hadjar (Racing Bulls) egészítette ki. Max Verstappen (Red Bull) a kilencedik, míg Oscar Piastri (McLaren) a 14. helyen végzett.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Ferrari jó formában érkezett meg a Las Vegas-i Nagydíjra, Charles Leclerc az első köröktől fogva a leggyorsabb volt, és végül az élen zárta az első szabadedzést, igaz, csapattársa, Lewis Hamilton hiába tartotta vele eleinte a lépést, a végén még az első tízesből is kicsúszott. A monacóit eközben meglepetésre Alexander Albon és Cunoda Juki követte, míg az első ötöst a címvédő Max Verstappen és Carlos Sainz Jr. egészítette ki. 

A bajnokságot vezető Lando Norris eközben a hatodik, az őt 24 pont lemaradással követő Oscar Piastri a nyolcadik pozícióban nyitott, míg az előző évben a helyszínen kettős sikert elkönyvelő Mercedes csak a kilencedik-tizedik helyről várta a folytatást. 

A közép-európai idő szerint reggel 5 órakor kezdődő második gyakorláson még hűvösebb idő fogadta a mezőnyt, ráadásul némi eső is megszórta az aszfaltot nem sokkal az esemény előtt. Bár a körülmények egyértelműen száraz pályára alkalmas gumik használatát kívánták meg, egyáltalán nem hatott meglepetésként, hogy a versenyzők ezúttal lassabban népesítették be a pályát. 

A csapatok ezúttal is a közepes keveréken kezdték a programot, az egyetlen kivételt ezúttal a Sauber jelentette, amelyik kemény gumin küldte ki Gabriel Bortoletót a garázsból. Az első gyors köröket követően a tavalyi győztes, Russell állt az időlista élén, mögötte Leclerc és Hamilton érkezett a Ferrari színeiben, Verstappen a 11., Piastri a 15., míg az utolsók között mért kört teljesítő Norris a 18. pozícióban kezdett. 

Noha a hármas a félidőhöz közeledve sokat lépett előre, és a McLaren párosa egy ponton vezetett is Norris, Piastri sorrendben, a közepes gumikon végül csak a nagy elfékezést is bemutató brit maradt igazán közel az időközben élre álló Leclerc-hez. Verstappen negyedikként érkezett, míg Piastri egészen a tizedik helyig csúszott vissza, és lemaradása a hét tizedet is meghaladta. 

Bő húsz perccel a vége előtt piros zászlós szakasz akasztotta meg a lágy gumis köröket, és egy ideig nem lehetett tudni, pontosan mi okozta a kényszerszünetet. Mint utóbb kiderült, a gyanú szerint a 17-es kanyarnál lazult meg az egyik csatornafedél, és a versenyirányítás az ellenőrzés céljából szakította meg az edzést. Ekkor Norris vezetett Antonelli és Leclerc előtt, de a többség, köztük a remek körön lévő, és már az utolsó kanyarban érkező Russell sem tudta befejezni a gyors körét, ezért félrevezető volt az eredménysor, így érdekes volt látni, miként változik a helyzet. 

A hosszabb leállás után mindössze hat perce maradt a mezőnynek, így forgalmasnak ígérkezett a hajrá, azonban a mezőny ezúttal sem jutott el sokáig, hiszen egy újabb piros zászló borzolta a kedélyeket, ami egyben a gyakorlás végét is jelentette. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) közlése szerint pályakarbantartás miatt volt szükséges az újabb megszakítás. A technikai hiba miatt félrehúzódni kényszerülő Leclerc így végül nem vesztett tapasztalási lehetőséget a vetélytársakhoz képest, de az erősorrendet illetően mindenképpen maradtak kérdések a szombati folytatás előtt. 

Az élen a vb-éllovas Norris zárt, a mclarenes 29 ezreddel előzte meg Antonellit, míg a harmadik Leclerc lemaradása 161 ezred volt. Negyedikként Nico Hülkenberg érkezett a Sauberrel, majd Isack Hadjar, Liam Lawson sorrendben a Racing Bulls párosa, Russell, Albon, Verstappen és Hamilton zárta a top 10-et. Piastri 14. lett, de ő is azon pilóták közé tartozott, aki nem tudott gyors kört teljesíteni a lágy abroncsokon. 

Folytatás szombaton 1 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel. 

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

  1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:33.602átlag: 238.494 km/ó13 kör
  2.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:33.631

0.029 mp h.

18
  3.Charles LeclercmonacóiFerrari1:33.763

0.161

16
  4.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:33.879

0.277

14
  5.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:33.893

0.291

16
  6.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:33.901

0.299

16
  7.George RussellbritMercedes1:34.037

0.435

18
  8.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:34.067

0.465

17
  9.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:34.105

0.503

16
10.Lewis HamiltonbritFerrari1:34.127

0.525

17
11.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:34.191

0.589

15
12.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:34.373

0.771

18
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:34.435

0.833

16
14.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:34.493

0.891

12
15.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:34.692

1.09

16
16.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:34.824

1.222

18
17.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:34.986

1.384

17
18.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:35.012

1.41

14
19.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:35.228

1.626

18
20.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:35.499

1.897

15

 

3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 21., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:34.802
2. szabadedzés1. Norris 1:33.602
NOVEMBER 22., SZOMBAT
3. szabadedzés1.30–2.30
Időmérő5.00–6.00
NOVEMBER 23., VASÁRNAP
A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja5.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00


 

 

