Norris-elsőség és meglazuló csatornafedél a piros zászlóval záruló második edzésen Las Vegasban
Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Ferrari jó formában érkezett meg a Las Vegas-i Nagydíjra, Charles Leclerc az első köröktől fogva a leggyorsabb volt, és végül az élen zárta az első szabadedzést, igaz, csapattársa, Lewis Hamilton hiába tartotta vele eleinte a lépést, a végén még az első tízesből is kicsúszott. A monacóit eközben meglepetésre Alexander Albon és Cunoda Juki követte, míg az első ötöst a címvédő Max Verstappen és Carlos Sainz Jr. egészítette ki.
A bajnokságot vezető Lando Norris eközben a hatodik, az őt 24 pont lemaradással követő Oscar Piastri a nyolcadik pozícióban nyitott, míg az előző évben a helyszínen kettős sikert elkönyvelő Mercedes csak a kilencedik-tizedik helyről várta a folytatást.
A közép-európai idő szerint reggel 5 órakor kezdődő második gyakorláson még hűvösebb idő fogadta a mezőnyt, ráadásul némi eső is megszórta az aszfaltot nem sokkal az esemény előtt. Bár a körülmények egyértelműen száraz pályára alkalmas gumik használatát kívánták meg, egyáltalán nem hatott meglepetésként, hogy a versenyzők ezúttal lassabban népesítették be a pályát.
A csapatok ezúttal is a közepes keveréken kezdték a programot, az egyetlen kivételt ezúttal a Sauber jelentette, amelyik kemény gumin küldte ki Gabriel Bortoletót a garázsból. Az első gyors köröket követően a tavalyi győztes, Russell állt az időlista élén, mögötte Leclerc és Hamilton érkezett a Ferrari színeiben, Verstappen a 11., Piastri a 15., míg az utolsók között mért kört teljesítő Norris a 18. pozícióban kezdett.
Noha a hármas a félidőhöz közeledve sokat lépett előre, és a McLaren párosa egy ponton vezetett is Norris, Piastri sorrendben, a közepes gumikon végül csak a nagy elfékezést is bemutató brit maradt igazán közel az időközben élre álló Leclerc-hez. Verstappen negyedikként érkezett, míg Piastri egészen a tizedik helyig csúszott vissza, és lemaradása a hét tizedet is meghaladta.
Bő húsz perccel a vége előtt piros zászlós szakasz akasztotta meg a lágy gumis köröket, és egy ideig nem lehetett tudni, pontosan mi okozta a kényszerszünetet. Mint utóbb kiderült, a gyanú szerint a 17-es kanyarnál lazult meg az egyik csatornafedél, és a versenyirányítás az ellenőrzés céljából szakította meg az edzést. Ekkor Norris vezetett Antonelli és Leclerc előtt, de a többség, köztük a remek körön lévő, és már az utolsó kanyarban érkező Russell sem tudta befejezni a gyors körét, ezért félrevezető volt az eredménysor, így érdekes volt látni, miként változik a helyzet.
A hosszabb leállás után mindössze hat perce maradt a mezőnynek, így forgalmasnak ígérkezett a hajrá, azonban a mezőny ezúttal sem jutott el sokáig, hiszen egy újabb piros zászló borzolta a kedélyeket, ami egyben a gyakorlás végét is jelentette. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) közlése szerint pályakarbantartás miatt volt szükséges az újabb megszakítás. A technikai hiba miatt félrehúzódni kényszerülő Leclerc így végül nem vesztett tapasztalási lehetőséget a vetélytársakhoz képest, de az erősorrendet illetően mindenképpen maradtak kérdések a szombati folytatás előtt.
Az élen a vb-éllovas Norris zárt, a mclarenes 29 ezreddel előzte meg Antonellit, míg a harmadik Leclerc lemaradása 161 ezred volt. Negyedikként Nico Hülkenberg érkezett a Sauberrel, majd Isack Hadjar, Liam Lawson sorrendben a Racing Bulls párosa, Russell, Albon, Verstappen és Hamilton zárta a top 10-et. Piastri 14. lett, de ő is azon pilóták közé tartozott, aki nem tudott gyors kört teljesíteni a lágy abroncsokon.
Folytatás szombaton 1 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:33.602
|átlag: 238.494 km/ó
|13 kör
|2.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:33.631
0.029 mp h.
|18
|3.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:33.763
0.161
|16
|4.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:33.879
0.277
|14
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:33.893
0.291
|16
|6.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:33.901
0.299
|16
|7.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:34.037
0.435
|18
|8.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:34.067
0.465
|17
|9.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:34.105
0.503
|16
|10.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:34.127
0.525
|17
|11.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:34.191
0.589
|15
|12.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:34.373
0.771
|18
|13.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:34.435
0.833
|16
|14.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:34.493
0.891
|12
|15.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:34.692
1.09
|16
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:34.824
1.222
|18
|17.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:34.986
1.384
|17
|18.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:35.012
1.41
|14
|19.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:35.228
1.626
|18
|20.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:35.499
1.897
|15
|3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 21., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:34.802
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:33.602
|NOVEMBER 22., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1.30–2.30
|Időmérő
|5.00–6.00
|NOVEMBER 23., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|5.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00