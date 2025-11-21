Norris-elsőség és meglazuló csatornafedél a piros zászlóval záruló második edzésen Las Vegasban

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Ferrari jó formában érkezett meg a Las Vegas-i Nagydíjra, Charles Leclerc az első köröktől fogva a leggyorsabb volt, és végül az élen zárta az első szabadedzést, igaz, csapattársa, Lewis Hamilton hiába tartotta vele eleinte a lépést, a végén még az első tízesből is kicsúszott. A monacóit eközben meglepetésre Alexander Albon és Cunoda Juki követte, míg az első ötöst a címvédő Max Verstappen és Carlos Sainz Jr. egészítette ki.

A bajnokságot vezető Lando Norris eközben a hatodik, az őt 24 pont lemaradással követő Oscar Piastri a nyolcadik pozícióban nyitott, míg az előző évben a helyszínen kettős sikert elkönyvelő Mercedes csak a kilencedik-tizedik helyről várta a folytatást.

A közép-európai idő szerint reggel 5 órakor kezdődő második gyakorláson még hűvösebb idő fogadta a mezőnyt, ráadásul némi eső is megszórta az aszfaltot nem sokkal az esemény előtt. Bár a körülmények egyértelműen száraz pályára alkalmas gumik használatát kívánták meg, egyáltalán nem hatott meglepetésként, hogy a versenyzők ezúttal lassabban népesítették be a pályát.

A csapatok ezúttal is a közepes keveréken kezdték a programot, az egyetlen kivételt ezúttal a Sauber jelentette, amelyik kemény gumin küldte ki Gabriel Bortoletót a garázsból. Az első gyors köröket követően a tavalyi győztes, Russell állt az időlista élén, mögötte Leclerc és Hamilton érkezett a Ferrari színeiben, Verstappen a 11., Piastri a 15., míg az utolsók között mért kört teljesítő Norris a 18. pozícióban kezdett.

Noha a hármas a félidőhöz közeledve sokat lépett előre, és a McLaren párosa egy ponton vezetett is Norris, Piastri sorrendben, a közepes gumikon végül csak a nagy elfékezést is bemutató brit maradt igazán közel az időközben élre álló Leclerc-hez. Verstappen negyedikként érkezett, míg Piastri egészen a tizedik helyig csúszott vissza, és lemaradása a hét tizedet is meghaladta.

Bő húsz perccel a vége előtt piros zászlós szakasz akasztotta meg a lágy gumis köröket, és egy ideig nem lehetett tudni, pontosan mi okozta a kényszerszünetet. Mint utóbb kiderült, a gyanú szerint a 17-es kanyarnál lazult meg az egyik csatornafedél, és a versenyirányítás az ellenőrzés céljából szakította meg az edzést. Ekkor Norris vezetett Antonelli és Leclerc előtt, de a többség, köztük a remek körön lévő, és már az utolsó kanyarban érkező Russell sem tudta befejezni a gyors körét, ezért félrevezető volt az eredménysor, így érdekes volt látni, miként változik a helyzet.

A hosszabb leállás után mindössze hat perce maradt a mezőnynek, így forgalmasnak ígérkezett a hajrá, azonban a mezőny ezúttal sem jutott el sokáig, hiszen egy újabb piros zászló borzolta a kedélyeket, ami egyben a gyakorlás végét is jelentette. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) közlése szerint pályakarbantartás miatt volt szükséges az újabb megszakítás. A technikai hiba miatt félrehúzódni kényszerülő Leclerc így végül nem vesztett tapasztalási lehetőséget a vetélytársakhoz képest, de az erősorrendet illetően mindenképpen maradtak kérdések a szombati folytatás előtt.

Az élen a vb-éllovas Norris zárt, a mclarenes 29 ezreddel előzte meg Antonellit, míg a harmadik Leclerc lemaradása 161 ezred volt. Negyedikként Nico Hülkenberg érkezett a Sauberrel, majd Isack Hadjar, Liam Lawson sorrendben a Racing Bulls párosa, Russell, Albon, Verstappen és Hamilton zárta a top 10-et. Piastri 14. lett, de ő is azon pilóták közé tartozott, aki nem tudott gyors kört teljesíteni a lágy abroncsokon.

Folytatás szombaton 1 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:33.602 átlag: 238.494 km/ó 13 kör 2. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:33.631 0.029 mp h. 18 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:33.763 0.161 16 4. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:33.879 0.277 14 5. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:33.893 0.291 16 6. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:33.901 0.299 16 7. George Russell brit Mercedes 1:34.037 0.435 18 8. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:34.067 0.465 17 9. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:34.105 0.503 16 10. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:34.127 0.525 17 11. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:34.191 0.589 15 12. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:34.373 0.771 18 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:34.435 0.833 16 14. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:34.493 0.891 12 15. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:34.692 1.09 16 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:34.824 1.222 18 17. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:34.986 1.384 17 18. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:35.012 1.41 14 19. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:35.228 1.626 18 20. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:35.499 1.897 15

3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ NOVEMBER 21., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Leclerc 1:34.802 2. szabadedzés 1. Norris 1:33.602 NOVEMBER 22., SZOMBAT 3. szabadedzés 1.30–2.30 Időmérő 5.00–6.00 NOVEMBER 23., VASÁRNAP A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja 5.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Katari Nagydíj, Loszaíl november 30., 17.00 Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi december 7., 14.00



