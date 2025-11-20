Nemzeti Sportrádió

Az FTC elleni blama után bejelentették, hogy távozik a Brest női kézilabdacsapatának vezetőedzője

2025.11.20. 20:40
Raphaëlle Tervel az idény végén távozik a Bresttől (Fotó: Imago Images)
A Brest Bretagne Handball csütörtökön bejelentette, hogy az idény végén távozik a francia kézilabdaklubtól Raphaëlle Tervel vezetőedző és Sandrine Mariot-Delerce másodedző.

A Brest rövid közleményben számolt be a döntésről, idézve a klubelnök Gérard Le Saint szavait: „Miután nézetkülönbség alakult ki a szakmai terveket illetően, a klub vezetősége, valamint a szakmai stáb két tagja, Raphaëlle Tervel és Sandrine Mariot-Delerce közös megegyezéssel arra jutott, hogy az idény végén véget vetnek az együttműködésnek.”

Tervel visszavonulásáig, 2012 és 2014 között a Győri Audi ETO KC játékosa volt, amellyel két Bajnokok Ligáját nyert, majd a 2022–2023-as idényben másodedzőként dolgozott a kisalföldi klubnál. A Brest irányítását tavaly vette át, a csapattal ezüstérmet szerzett a francia élvonalban, míg a BL-ben a negyeddöntőben búcsúzott a Metzcel szemben.

A mostani évadban különösebb panasz nem lehet az eredményekre, az együttes kilenc forduló után még hibátlan a bajnokságban, a BL-ben pedig hét mérkőzésen át őrizte százszázalékos mérlegét. A remek sorozat vasárnap szakadt meg, miután kilencgólos előnyről 29–28-ra kikapott a Ferencvárostól, ám még így is vezeti a B-csoportot.

Kézilabda
2025.11.16. 17:32

Az FTC kilencgólos hátrányból fordított a Brest ellen a női kézilabda BL-ben

Már-már valószerűtlen módon, de a nagy bravúr csak meglett a zöld-fehéreknek, akik így bizakodva várhatják a január-februári folytatást

 

 

Ezek is érdekelhetik