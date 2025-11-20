Nemzeti Sportrádió

Elfogatóparancsot adtak ki az FTC és a Honvéd korábbi labdarúgója ellen

2025.11.20. 09:54
Édouard Ndjodo (Fotó: Nemzeti Sport)
Elfogatóparancsot adtak ki Édouard Ndjodo ellen – írta meg a Blikk a Rendőrség közleménye alapján. A kameruni labdarúgó korábban a Ferencváros, a Budapest Honvéd, a Siófok és a Tatabánya játékosa is volt.


Ndjodo ellen a Pécsi Törvényszék adta ki a körözést garázdaság miatt.

A 40 éves Ndjodo a magyarországi pályafutása során játszott a Tatabányában, a Budapest Honvédban, a Ferencvárosban, a Siófokban, de megfordult Vecsésen és Nagybátonyban is, valamint a PVSK-ban és Siklóson is.

A 191 centi magas kameruni játékost nem kerülték el a botrányok a magyarországi karrierje során. Ahogy a Blikk is felidézi, 2008-ban a BFC Siófok játékosaként összetűzésbe keveredett csapattársával, László Andrással, aki Ndjodo édesanyjára tett megjegyzést. A kameruni lefejelte Lászlót, akinek eltört az orra.

A Ferencvárosnál játszott kölcsönben, amikor a Tuzsér elleni NB II-es mérkőzés után néhány játékos – köztük Ndjodo is – összeszólalkozott a drukkerekkel, akik bejutottak a csapat öltözőjébe. Az eset után Ndjodo távozott a zöld-fehérektől.
 

 

