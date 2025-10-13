Ismét megműtik a Juve-védő térdét, novemberben térhet vissza

Rájár a rúd a Juventus brazil védőjére, Bremerre. A 28 éves, ötszörös válogatott középhátvéd bal térdében elszakadt a mediális meniszkusz, így egy éven belül már másodszor kényszerül a partvonalon kívülre térdprobléma miatt.

„Ma reggel Lyonban Gleison Bremer orvosi konzultáción jelent meg, ahol dr. Sonnery Cottet megállapította, hogy a bal térdében elszakadt a mediális meniszkusz. A játékos a következő órákban részleges artroszkópiás meniszkusz-eltávolításon esik át” – szólt a klub közleménye.

Bremer a 2024–25-ös idény döntő részét kihagyta, miután tavaly októberben az RB Leipzig ellen a Bajnokok Ligájában játszott meccsen elülső keresztszalag-sérülést szenvedett. A brazil védő a 2025–26-os évad első mérkőzésén, az AC Parma ellen 2–0-ra megnyert hazai összecsapáson tért vissza, de „zebrák” legutóbbi két fellépésén – Villarreal elleni idegenbeli BL-találkozón, és az AC Milannal vívott torinói bajnoki rangadón – már nem került be a keretbe.

Bremer felépülése a Gazzetta dello Sport szerint egy hónapot vesz igénybe, így leghamarabb novemberben foglalhatja el helyét az Igor Tudor irányította a csapat védelmében.



