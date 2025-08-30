Nemzeti Sportrádió

Az MU centere Nápolyba, a Liverpool bekkje Rómába tart – sajtóhír

2025.08.30. 14:34
Kosztasz Cimikasz és Rasmus Höjlund is Olaszországban folytatja (Fotó: Getty Images)
Két fontos átigazolás is célegyenesben van az Anglia–Olaszország tengelyen – írja a futballpiacon jól informált Fabrizio Romano.

Az olasz transzferguru szerint a Serie A-ban címvédőként érdekelt Napoli megegyezett a Manchester Uniteddel Rasmus Höjlund kölcsönvételéről. A 22 éves dán centerért első körben hatmillió eurót fizetnek a nápolyiak. Aurelio De Laurentiis klubja az idény végén 44 millióért automatikusan kivásárolja Höjlundot a manchesteri szerződéséből, amennyiben a csapat a következő idényben is ott lesz a Bajnokok Ligájában.

Mindeközben a Liverpool balhátvédje, Kosztasz Cimikasz már úton van Rómába, hogy átessen a kötelező orvosi vizsgálatokon. A rutinos görög bekk kölcsönben csatlakozik Gianpiero Gasperini együtteséhez – írja Romano.

 

 

