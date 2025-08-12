Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

A Como bejelentette az Európa-bajnok csatár érkezését

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.08.12. 20:09
null
Álvaro Moratát kölcsönvette a Como (Fotó: Como 1907/X)
Címkék
Milan Como Serie A Álvaro Morata
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Como bejelentette, hogy kölcsönvette a Milantól Álvaro Moratát.

A Como kedd este a hivatalos oldalán közölte, hogy kölcsönvette az Európa-bajnok csatárt, ráadásul vásárlási kötelezettséget is szerzett a futballista játékjogát illetően.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a klubhoz szerződtem. Tavaly, amikor a Como ellen játszottam, már láttam, milyen remek csapatról és projektről van szó, mely tele van ambícióval. Ígérem a szurkolóknak és a klubnak, hogy 200 százalékot teszek bele a munkába minden edzésen és mérkőzésen. Alig várom, hogy magamra húzzam a csapat szerelését” – nyilatkozta Álvaro Morata.

„Jó pár éve ismerem Álvarót, és mindig nagyon tetszett a játékstílusa és a hozzáállása – árulta el Cesc Fabregas, a Como vezetőedzője. – Intelligens csatár, képes a legjobbját nyújtani a legfontosabb pillanatokban, és olyan csapattárs, aki mindenkit motivál maga körül. Örülönk, hogy a csapat tagja lesz.”

A Real Madrid, a Juventus, a Chelsea, az Atlético Madrid korábbi futballistája tavaly nyáron szerződött a Milanhoz (négy évre írt alá), amelynek színeiben 25 mérkőzésen hat gólig és két gólpasszig jutott. A 32 éves támadó februárban kölcsönben a Galatasarayhoz került egy évre, a bajnoki címhez és a Török Kupa-győzelemhez 16 találkozón hét találattal és három assziszttal járult hozzá.

Az isztambuli klubnak opciós joga is volt a spanyol csatár játékjogának megvásárlására (10 millió euró), de a minap a felek közös megegyezéssel szerződést bontottak, így kerülhetett a Comóhoz Morata. A Milan 5 millió euró kompenzációt fizet ennek kapcsán a Galatasaraynak – derült ki a törökök közleményéből.

 

Milan Como Serie A Álvaro Morata
Legfrissebb hírek

Európa-bajnok támadóval erősített az Atlético Madrid – hivatalos

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 16:59

Lamine Yamal és Fermín López is duplázott, a Barcelona nyerte meg a 60. Joan Gamper-kupát

Spanyol labdarúgás
2025.08.10. 23:00

De Geát megünnepelték, Seskóékat bemutatták, a Manchester United döntetlent játszott a Fiorentinával

Minden más foci
2025.08.09. 18:00

A kieső csapatok játékosainak fizetése automatikusan negyedével csökken Olaszországban

Olasz labdarúgás
2025.08.06. 15:46

Már a visszavonulást fontolgatja a Comóban is mellőzött Dele Alli

Olasz labdarúgás
2025.08.02. 09:19

Szoboszlai: Ezeket a nagy elvárásokat nem szeretem

Angol labdarúgás
2025.07.26. 17:17

Anyám, én nem ilyen lovat akartam! – tényleg tévedésből igazolt a Milan?

Minden más foci
2025.07.26. 12:02

A Premier League-ből igazolt balhátvédet a Milan

Olasz labdarúgás
2025.07.24. 12:10
Ezek is érdekelhetik