A Como bejelentette az Európa-bajnok csatár érkezését

A Como kedd este a hivatalos oldalán közölte, hogy kölcsönvette az Európa-bajnok csatárt, ráadásul vásárlási kötelezettséget is szerzett a futballista játékjogát illetően.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a klubhoz szerződtem. Tavaly, amikor a Como ellen játszottam, már láttam, milyen remek csapatról és projektről van szó, mely tele van ambícióval. Ígérem a szurkolóknak és a klubnak, hogy 200 százalékot teszek bele a munkába minden edzésen és mérkőzésen. Alig várom, hogy magamra húzzam a csapat szerelését” – nyilatkozta Álvaro Morata.

„Jó pár éve ismerem Álvarót, és mindig nagyon tetszett a játékstílusa és a hozzáállása – árulta el Cesc Fabregas, a Como vezetőedzője. – Intelligens csatár, képes a legjobbját nyújtani a legfontosabb pillanatokban, és olyan csapattárs, aki mindenkit motivál maga körül. Örülönk, hogy a csapat tagja lesz.”

A Real Madrid, a Juventus, a Chelsea, az Atlético Madrid korábbi futballistája tavaly nyáron szerződött a Milanhoz (négy évre írt alá), amelynek színeiben 25 mérkőzésen hat gólig és két gólpasszig jutott. A 32 éves támadó februárban kölcsönben a Galatasarayhoz került egy évre, a bajnoki címhez és a Török Kupa-győzelemhez 16 találkozón hét találattal és három assziszttal járult hozzá.

Az isztambuli klubnak opciós joga is volt a spanyol csatár játékjogának megvásárlására (10 millió euró), de a minap a felek közös megegyezéssel szerződést bontottak, így kerülhetett a Comóhoz Morata. A Milan 5 millió euró kompenzációt fizet ennek kapcsán a Galatasaraynak – derült ki a törökök közleményéből.