Nemzeti Sportrádió

Tyson Fury győzelemmel tért vissza

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.04.12. 09:25
Tyson Fury (balra) uralta a ringet a Tottenham stadionjában (Fotó: AFP)
Címkék
Arszlanbek Mahmudov profi boksz Tyson Fury Tottenham Hotspur
Tyson Fury, a korábbi profi nehézsúlyú ökölvívó-világbajnok egyhangú pontozással legyőzte az orosz Arszlanbek Mahmudovot szombaton Londonban.

A 37 éves brit sztár 12 menetet vívott riválisával, aki a második etaptól végig alárendelt szerepet játszott a Tottenham Hotspur futballstadionjában. Fury 476 napos szünet után lépett újra szorítóba azután, hogy korábban már ötször bejelentette a visszavonulását. A meccs után közölte, hogy kihívja honfitársát, a 36 éves Anthony Joshuát, aki nézőként volt jelen a gálán.

Fury előzőleg, 2024 decemberében másodszor is kikapott a királykategóriában címvédő ukrán Olekszandr Usziktól. A brit óriás 2020 és 2024 között birtokolta a WBC szervezet világbajnoki övét, amelyet 2024 májusában vett el tőle Uszik. Eddigi karrierje alatt a brit 38 profi meccset vívott, 35-öt megnyert (24-et kiütéssel), s egy döntetlen mellett kétszer veszített, mindkét alkalommal pontozással.

A 36 éves Mahmudov mérlege 21 győzelem (19 kiütéssel) és 3 vereség. Előző mérkőzésén a WBA interkontinentális címét nyerte meg, legyőzve a brit David Allent.

 

