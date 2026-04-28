Novemberben csaphat össze a ringben Fury és Joshua

A BBC szerint a két brit ökölvívó már alá is írta a szerződést, bár pontos dátuma és színhelye még nincs a régóta várt mérkőzésüknek.

A 37 éves Fury legutóbb április 11-én lépett a kötelek közé, amikor is Londonban, a Tottenham Hotspur futballstadionjában 12 menetben, egyhangú pontozással legyőzte az orosz Arszlanbek Mahmudovot. A brit óriás 476 napos szünetet követően bokszolt ismét, az után, hogy korábban már többször bejelentette visszavonulását. A meccs után közölte, hogy kihívja honfitársát, a 36 éves Anthony Joshuát, aki nézőként volt jelen a gálán.

Fury 2020 és 2024 között birtokolta a WBC szervezet világbajnoki övét, amelyet 2024 májusában vett el tőle a pontozásos győzelmet arató Olekszandr Uszik, majd 2024 decemberében másodszor is kikapott az ukrántól. A brit eddigi karrierje alatt 38 profi meccset vívott, 35-öt megnyert (24-et kiütéssel), s egy döntetlen mellett kétszer veszített, az ukrán címvédő elleni, említett két alkalommal.

Joshua a múlt év végén hallatott magáról azzal, hogy Nigériában halálos közúti baleset résztvevője volt egy autópályán, de a két halottat követelő karambolt ő maga könnyebb sérülésekkel megúszta. A ringben, ahol profi mérlege 29 győzelem és négy vereség, legutóbb 2025. december 19-én szerepelt, a hatodik menetben kiütéssel győzte le Jake Paul amerikai bloggert. Joshua többször is birtokolta az IBF, a WBA és a WBO világbajnoki öveit, két ízben őt is Uszik fosztotta meg a címeitől.

A Fury–Joshua összecsapásnak mindazonáltal előfeltétele van, mégpedig az, hogy kettejük csatája előtt utóbbinak meg kell nyernie saját felhozó meccsét. Joshua július 25-én Rijádban a 35 éves, albán Kristian Prengával küzd meg, akinek 20 győzelme és egy veresége van.