Gémes és Szira Európa-bajnok, Szeleczki ezüstérmes az U23-as ökölvívó Eb-n

A nagykanizsai Szira Zsófia két éve ifjúsági Európa-bajnok volt, mostantól pedig hivatalosan is ő Európa legjobb U23-as bunyósa a női +80 kg-os súlycsoportban. A török Türkmen Hikmetgüllel hatalmas csatába bonyolódott már az első gongszóra, kapott két nagyot, ám nemhogy nem roppant meg, az első menet végére át is vette az irányítást. Szira egyre aktívabb lett, és pontos kombináció végén számoltatott is a törökre. Ettől vérszemet kapott a 20 éves magyar kislány, újabb elemi erejű ütés után jött a második számolás, és Szira ekkor már tudta, hogy a megfogott török ellen befejezhető az aranycsata. Így is lett, az újabb megrendítő találatot követően a mérkőzésvezető beszüntette a meccset!

Szeleczki Lilla következett, és nagyon bátran vetette bele magát a küzdelembe, más kérdés, hogy az ugyancsak török Yalgettekin Nurselen felvette a kesztyűt, és hatalmas adok-kapokot, pazar iramú, hamisítatlan 48 kilós meccset láthatott a BOK-csarnok szép számú szurkolója. A végén a pontozás a piros saroknak, azaz nem az MTK-s kislánynak kedvezett.

Az utolsó döntő az utolsó magyarnak, Gémes Leventének jutott. Ekkorra már igazi bokszünnep lett az U23-as Európa-bajnokságból, Kovács István MÖSZ-elnök is az első sorban tombolta végig a 75 kilós finálét.

Az olasz Gabriele Guidi Rontani ellen eleinte Gémes akarata érvényesült, ám a folytatásban fordult a kocka, Rontani kiegyenlített, és nem úgy tűnt, hogy egy csúnya nyári kézsérülés miatt sokat, így a felnőtt-vb-t is kihagyó szegedi fiúnak állna a zászló. Az utolsó három percre azonban elképesztő erőtartalékokat mozgósított, volt itt minden, irtózatos ütésváltások, rengeteg szabálytalanság – és győzelem a hazai szorítóban, avagy megszületett a második magyar Eb-arany is!

ÖKÖLVÍVÁS

U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG

Férfiak. 75 kg. Európa-bajnok: Gémes Levente (Magyarország), 2. Gabriele Guidi Rontani (Olaszország) – döntő: p. gy. (3:2)

Nők. 48 kg. Eb: Yalgettekin Nurselen (Törökország), 2. Szeleczki Lilla – d: p. gy. (3:2). +80 kg. Eb: Szira Zsófia, 2. Türkmen Hikmetgül (Törökország) – d: d. f. gy. a 2. m-ben