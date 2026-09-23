Ökölvívó Eb: a négy között is nyert, döntős Hámori Luca

A 65 kilós Hámori Luca harmadik mérkőzését is megnyerte a Szófiában zajló Európa-bajnoksáon, miután 4:1-es pontozással nyert a lengyel Kinga Krówka ellen. Kiegyenlített első menetet követően 3:2-re a magyar lánynál volt az előny, a második felvonásban gyakorlatilag el is döntötte a meccset, az utolsó három percet pedig már az a német pontozó is neki ítélte, akinél addig a lengyel volt a jobb.

Hámori pályafutása első felnőtt Európa-bajnoki döntőjét bokszolhatja pénteken – az orosz Azalija Aminyeva ellen várhatóan magyar idő szerint kevéssel 17 óra után lép ringbe.

„Tudtam, hogy fordított alapállású és egyfajta türelemjátékra lesz szükség ellene. Az első pillanattól kezdve uraltam a ringet és elbizonytalanítottam őt. Sikerült véghez vinnem, amit a sarokban megbeszéltünk, és egy nagyon jó mérkőzésen nyertem. Hihetetlen, hogy bejutottam a döntőbe, nagyon várom a finálét, ahol egy orosz lány lesz az ellenfelem. Biztosan kemény lesz, de mindent bele fogok adni, hiszen az aranyéremért jött” – mondta a magyar szövetség videójában Hámori Luca.

A 17 órakor kezdődő esti programban Szira Zsófia (+80 kg) az orosz Kszenyija Olifirenko ellen bokszol elődöntőt, Kuhta Vladiszlava (57 kg) a francia Amina Zidani, Akilov Pilip (75 kg) pedig az orosz Iszmail Mucolgov ellen a négy közé jutásért, Eb-éremért lép szorítóba.

A Sport1 22 órától ad összefoglalót a szerdai versenynapról.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

Férfiak. Negyeddöntő. 75 kg: Akilov Pilip–Mucolgov (orosz) – később

Nők. Negyeddöntő. 57 kg: Kuhta Vladiszlava–Zidani (francia) – később. Elődöntő. 65 kg: Hámori Luca–Krówka (lengyel) p. gy. (4:1). +80 kg: Szira Zsófia–Olifirenko (orosz) – később