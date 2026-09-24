Ökölvívás – Kuhta Vladiszlava is döntős az Eb-n!

AZ ÁPRILIS VK-EZÜST jelezte, hogy az idén nagyon komolyan számolni kell a kazahsztáni születésű Kuhta Vladiszlavával, aki eddig ellentmondást nem tűrően bokszol Szófiában is. Azok után, hogy szerdán kiharcolta az elődöntőt, a korábbi kétszeres Eb-döntős, 33 éves ír Michaela Walsh sem tudta őt megállítani, és bejutott az 57 kg pénteki fináléjába.

Pénteken Kuhta nagyjából 16.30-tól az orosz Ljudmila Voroncova ellen harcol az aranyért, Hámori Luca pedig 17 órától bokszolja a 65 kilós Európa-bajnoki döntőt az ugyancsak orosz Azalija Aminyeva ellen. A Sport Tv a tervek szerint este egyórás összefoglalót ad az utolsó szófiai versenynapról is, illetve a Sport3 (Selekt) streamen 16 órától élőben közvetíti az Eb pénteki küzdelmeit.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

Nők. Elődöntő. 57 kg: Kuhta Vladiszlava–Walsh (ír) p. gy. (4:1)