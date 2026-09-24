Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás – Kuhta Vladiszlava is döntős az Eb-n!

L. P. I.L. P. I.
2026.09.24. 18:15
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Fotó: Kincses Margit
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ökölvívás Kuhta Vladiszlava ökölvívó Eb
Egyetlen magyar maradt csütörtökre a szófiai Európa-bajnokságon, és az 57 kilós Kuhta Vladiszlava is követte Hámori Lucát a pénteki döntőbe.

AZ ÁPRILIS VK-EZÜST jelezte, hogy az idén nagyon komolyan számolni kell a kazahsztáni születésű Kuhta Vladiszlavával, aki eddig ellentmondást nem tűrően bokszol Szófiában is. Azok után, hogy szerdán kiharcolta az elődöntőt, a korábbi kétszeres Eb-döntős, 33 éves ír Michaela Walsh sem tudta őt megállítani, és bejutott az 57 kg pénteki fináléjába.

Pénteken  Kuhta nagyjából 16.30-tól az orosz Ljudmila Voroncova ellen harcol az aranyért, Hámori Luca pedig 17 órától bokszolja a 65 kilós Európa-bajnoki döntőt az ugyancsak orosz Azalija Aminyeva ellen. A Sport Tv a tervek szerint este egyórás összefoglalót ad az utolsó szófiai versenynapról is, illetve a Sport3 (Selekt) streamen 16 órától élőben közvetíti az Eb pénteki küzdelmeit.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA
Nők. Elődöntő. 57 kg: Kuhta Vladiszlava–Walsh (ír) p. gy. (4:1)

ökölvívás Kuhta Vladiszlava ökölvívó Eb
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