Bocskai István-emlékverseny: magyar arany? Majd szombaton!

Hámori Lucára igazán kemény feladat várt a pénteki elődöntőben, ráadásul nemcsak a World Boxing tavalyelőtti első U19-es világbajnokságának döntősével, a holland Aaliyah Hoppemával, hanem fájós bal vállával is meg kellett küzdenie a magyar női ökölvívás frontemberének, egyszersmind az idei Bocskai „plakátlányának”. Nos, Luca nagyon koncentráltan bokszolt, szépen fokozatosan felőrölte a rivális ellenállását, ráadásul kondicionálisan is ellenfele fölé nőtt, és minden pontozónál győzött. A szombati záró napon a szlovák Tamara Kubalová ellen mehet az aranyért. („Minden meccs fontos” – mondta olimpiai negyeddöntősünk rezignáltan arra a felvetésre, hogy az ifjú trónkövetelő ellen ez kívülről nagyon fontos mérkőzésnek tűnt…)

Jönnek az oroszok és a fehéroroszok Döntött a World Boxing: mostantól visszatérhetnek a nemzetközi ringbe az orosz és a fehérorosz ökölvívók – az immár szokásos kiegészítéssel, azaz semleges színekben, zászló és himnusz nélkül, és kizárólag abban az esetben, ha nem katona- vagy rendőrklubok sportolói. Így aztán a magyar szövetség is számol az indulásukkal már Egerben, a májusi nemzetközi korosztályos Bornemissza-emlékversenyen. Nem is beszélve a szeptemberi felnőtt Eb-ről vagy éppen a Los Angeles-i olimpiáról…

De az év elején Amerikában készülő Hámorin kívül sem panaszkodhatunk arra, hogy ne lenne kinek szurkolni, hiszen legjobbjaink döntőire jellemzően még várni kell. Persze a pénteki programba kiírt tíz fináléból is ott voltak fiaink-lányaink négyben, de ebből négy ezüst lett, ami olyan nagy meglepetést azért nem jelentett.

Azt eddig is tudtuk, hogy Szeleczki Lilla (48 kg), Szűcs Szabina és Kuhta Vladiszlava (57 kg – egymás ellen húznak kesztyűt, garantált a magyar siker) és az U23-as Európa-bajnok Szira Zsófia (+80 kg) ott lesz a szombati szorítóban, mint ahogyan a hat férfidöntőből is lesz négyben magyar: Szaka István (50 kg), Virbán Gábor (55 kg) és pénteki elődöntős győzelmének köszönhetően Énekes Dominik (70 kg), valamint Búza Rómeó (75 kg). És akkor egy pillanatra se feledjük, hogy Emanuele Renzini szövetségi kapitány ezúttal különböző okok miatt olyanokra nem számíthatott, mint a vb-bronzérmes Akilov Pilip, az U23-as Európa-bajnok Gémes Levente és a korosztályos Eb-döntős Kiss Levente…

A záró napi program 16 órakor kezdődik az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban, a jegyek egységesen 1900 forintba kerülnek, különösebb rizikó nélkül kijelenthető, hogy pazar meccsek lesznek, és a magyar arany(ak)at sem kell majd nélkülöznünk.

70. TIPPMIXPRO BOCSKAI ISTVÁN-EMLÉKVERSENY, DEBRECEN

Férfiak

80 kg: 1. Wallace (angol), 2. Osmanli (azeri) – döntő: p. gy. (5:0) –, 3. Perrie (skót) és Cesar (francia).

85 kg: 1. Simics (szerb), 2. Kovács Pál – d: p. gy. (5:0) –, 3. Bátori Mihály és Grabic (horvát).

90 kg: 1. Bouafia (francia), 2. Stott (angol) – d: p. gy. (5:0) –, 3. C. Williams (walesi) és McNulty (skót).

90+ kg: 1. Williams (angol), 2. Kovács Márk – d: p. gy. (5:0) –, 3. Shaw (ausztrál) és Szabó Bence.

Nők

51 kg: 1. Moulai (francia), 2. Lkhardiri (francia) – d: p. gy. (4:0) –, 3. Brookes (walesi) és Neely (skót).

54 kg: 1. I.-J. Smith (angol), 2. Teresi (francia) – d: p. gy. (4:1) –, 3. Lakotár Hanna és Rahimova (azeri).

60 kg: 1. Mitchell (skót), 2. Dobos Rebeka – d: p. gy. (5:0) –, 3. Matesz Viktória és Fioretti (skót).

70 kg: 1. López (spanyol), 2. Martínez (spanyol) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Komjáthi Nóra és Lakos Regina.

75 kg: 1. M.-K. Smith (angol), 2. Langerová (cseh) – d: p. gy. (5:0) –, 3. García (spanyol) és Horváth Kira.

80 kg: 1. Blazková (cseh), 2. Hoffmann Réka – d: p. gy. (5:0) –, 3. Bereczki Fanni.