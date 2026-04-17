Horváth Laura – Together We Rise: már nézhető az első magyar sportolóról készült nemzetközi Red Bull dokumentumfilm

Csütörtök este az Uránia Nemzeti Filmszínházban megtartották a díszbemutatót, péntek délelőttől pedig már bárki megnézheti Horváth Laura YouTube-csatornáján a ’Horváth Laura – Together We Rise’ című dokumentumfilmet. A Red Bull globál alkotás a világ egyik legsikeresebb funkcionális fitnesz-versenyzőjének tavalyi évét mutatja be, ahogy csúcsra ér a háromállomásos World Fitness Project első kiírásában. Horváth Laura ezzel a legnagyobb világsztárok közé csatlakozott, ugyanis korábban soha nem készült még nemzetközi Red Bull produkció magyar sportolóról.

A film Horváth Laura 2025-ös évét kíséri végig a WFP első versenyétől kezdve, amin Horváth Laura messze várakozásai alatt teljesített, aztán a harmadik állomás végére drámai körülmények között ért fel a csúcsra Koppenhágában. A filmben testközelből láthatjuk azt az elképesztően sok munkát, edzést és kitartást, ami Laura sikerei mögött van, illetve megismerhetjük a családtagjait, a szüleit és a testvéreit is, akik végig maximálisan támogatták őt, és akik nélkül nem válhatott volna sportága világklasszisává.

Horváth Laura elmeséli nekünk, hogy szippantotta be az edzőtermek világa, hogyan segített neki bátyja, hogy profi versenyzővé válhasson, és hogyan segít neki a mai napig minden egyes verseny előtt és alatt, hogy ki tudja hozni magából a maximumot. A film kendőzetlen őszinteséggel mutatja meg Laurát nemcsak a csúcson, hanem a mélyponton is, remek példát szolgáltatva arra, hogyan lehet felállni akkor is, ha nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy elképzeltük. Merthogy Horváth Laura maximalista – csak a győzelem elfogadható számára, ez az egyik tulajdonsága, ami versenytársai fölé emeli őt.

„Lehet, hogy ez egy rossz szokás, talán meg kellene szabadulnom tőle, de én mindig nyerni akarok, mindig a legjobb akarok lenni – mondta el erről Laura a díszbemutató után. – Valószínűleg ez nem annyira egészséges. Ha nem vagyok első, akkor úgy érzem, utolsó lettem. Így élek, de dolgozom azon, hogy jobban tudjam értékelni az egész utat, amin járok, ne csak a sikereket.”

Hozzátette: bízik benne, hogy a dokumentumfilm nemcsak az Egyesült Államokban már jól ismert sportágát teszi Magyarországon is népszerűbbé, hanem sportolásra, mozgásra ösztökéli az embereket.

„Remélem, a film megnézése után egyre többen kapnak kedvet az edzéshez, mert szerintem szüksége lenne a magyar társadalomnak arra, hogy egy kicsit többet sportoljon. Emellett egyre többen gondolják már úgy, hogy ne csak gyúrjunk a kondiban, hanem legyen egy kicsit magasabb az intenzitás, kombináljuk a dolgokat – és ezzel gyakorlatilag máris funkcionális fitneszt végeznek.”

Horváth Laura szerint filmje egyik legfontosabb üzenete, hogy a versenyzők nem egyedül érik el a sikereket.

„A sportoló megtesz mindent a győzelemért, de mellettük edzők, masszőrök, fizioterapeuták, pszichológusok dolgoznak vagy éppen a család támogatja őket maximálisan, ahogy az én esetemben is. Ez egy hatalmas csapatmunka: én nyerem meg a versenyt és veszem át az érmet a végén, de nélkülük ez nem működne. A filmből az is kiderül, hogy bár világbajnok sportoló vagyok, mégis megmaradtam közben annak a Laurának, aki mindig is voltam. Célokat tűztem ki magam elé, mint bárki más, és ha az ember halad folyamatosan a kijelölt úton, akkor egyszer oda fog érni.”

Horváth Laura pedig odaért, és már rengetegen tekintenek rá példaképként: nemcsak sportolók, hanem hétköznapi emberek, akik korábban nem gondolták volna, hogy a sport a mindennapi életük része lehet.

„Amikor elkezdtem, eszembe sem jutott, hogy egyszer példakép lehetek, csodálatos érzés. Kapok üzeneteket fiatalabb vagy korombeli lányoktól, anyukám korosztályától. Néha még személyesen is mondják nekem nemcsak nők, hanem férfiak is. Ez nagyon klassz. Abba is szürreális belegondolni, hogy én vagyok az első magyar, akiről a Red Bull nemzetközi filmet forgatott. Nagyon büszke vagyok rá! Örülök, hogy felkértek, és az alkotók elkészítették ezt a fantasztikus dokumentumfilmet.”

A ’Horváth Laura – Together We Rise’ című dokumentumfilm már elérhető Horváth Laura YouTube-csatornáján. (x)