Megjelent A magyar boksz aranykönyve

A századik születésnapját 2025-ben ünneplő sportág eredményekben és egyéniségekben gazdag múltját teljes olimpiai, világ- és Európa-bajnoki eredménylistákkal, valamint a legendás bajnokokat bemutató portrékkal tálalja a Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ) által kiadott könyv, amely a női bokszról, a korosztályos vb- és Eb-sikerekről, a profikról, az edzőkről és a bírókról sem feledkezik meg.

A centenáriumi Papp László-emlékév eseménysorozatának részeként A magyar boksz aranykönyve a Shell, a Supernova és a DAF ajánlásával jelent meg, és a MÖSZ saját felületein vásárolható meg.

A hétfői könyvbemutatón két korábbi amatőr és profi világbajnok, a MÖSZ-elnök Kovács István és Erdei Zsolt dedikált.