Megjelent A magyar boksz aranykönyve címet viselő kötet, amely a magyar ökölvívás első évszázadát mutatja be.
A századik születésnapját 2025-ben ünneplő sportág eredményekben és egyéniségekben gazdag múltját teljes olimpiai, világ- és Európa-bajnoki eredménylistákkal, valamint a legendás bajnokokat bemutató portrékkal tálalja a Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ) által kiadott könyv, amely a női bokszról, a korosztályos vb- és Eb-sikerekről, a profikról, az edzőkről és a bírókról sem feledkezik meg.
A centenáriumi Papp László-emlékév eseménysorozatának részeként A magyar boksz aranykönyve a Shell, a Supernova és a DAF ajánlásával jelent meg, és a MÖSZ saját felületein vásárolható meg.
A hétfői könyvbemutatón két korábbi amatőr és profi világbajnok, a MÖSZ-elnök Kovács István és Erdei Zsolt dedikált.
Legfrissebb hírek
Kovács István vezeti Messiék záró csoportmeccsét
Foci vb 2026
2026.06.24. 15:24
Három nap alatt kell csodát tennie Hervé Renard-nak
Foci vb 2026
2026.06.20. 15:41
Kovács István először vezet vb-mérkőzést
Foci vb 2026
2026.06.17. 15:08