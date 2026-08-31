Nemzeti Sportrádió

Megjelent A magyar boksz aranykönyve

2026.08.31. 16:43
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Fotó: Facebook/Magyar Ökölvívók Szövetsége
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Erdei Zsolt könyvbemutató A magyar boksz aranykönyve Kovács István
Megjelent A magyar boksz aranykönyve címet viselő kötet, amely a magyar ökölvívás első évszázadát mutatja be.

A századik születésnapját 2025-ben ünneplő sportág eredményekben és egyéniségekben gazdag múltját teljes olimpiai, világ- és Európa-bajnoki eredménylistákkal, valamint a legendás bajnokokat bemutató portrékkal tálalja a Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ) által kiadott könyv, amely a női bokszról, a korosztályos vb- és Eb-sikerekről, a profikról, az edzőkről és a bírókról sem feledkezik meg.

A centenáriumi Papp László-emlékév eseménysorozatának részeként A magyar boksz aranykönyve a Shell, a Supernova és a DAF ajánlásával jelent meg, és a MÖSZ saját felületein vásárolható meg.

A hétfői könyvbemutatón két korábbi amatőr és profi világbajnok, a MÖSZ-elnök Kovács István és Erdei Zsolt dedikált.

 

Erdei Zsolt könyvbemutató A magyar boksz aranykönyve Kovács István
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