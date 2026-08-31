Mol Magyar Kupa: három meccs kerül tv-képernyőre – íme, a 3. forduló pontos programja

Egy héttel a sorsolás után véglegessé váltak a kezdési időpontok a legjobb 64 között, ennek értelmében szeptember 11-én, pénteken egy, 12-én, szombaton 23, míg 13-án, vasárnap nyolc meccsre kerül sor. Az M4 Sport a DEAC–Ferencváros, a Diósgyőr–Videoton és a Dorog–Újpest találkozót közvetíti.

A harmadik fordulóban is egy mérkőzésen dől el a továbbjutás. Ha a rendes játékidő alatt nem születik döntés, hosszabbítás következik, és ha 120 perc után is döntetlen lesz az állás, tizenegyespárbajt vívnak a csapatok.

MOL MAGYAR KUPA 2026–2027

3. FORDULÓ

Szeptember 11., péntek

17.00: FC Sopron (NB III)–Szegedi VSE (NB III)

Szeptember 12., szombat

13.00: Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

15.00: Nagykozár KSE (Baranya I.)–Kisvárda Master Good

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–Paksi FC

15.00: Gödöllői SK (NB III)–Debreceni VSC

15.00: ReBase Majosi SE (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

15.00: TFSE-Tent Team (BLSZ I.)–Vasas FC

15.00: Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–Kispest-Honvéd FC

15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

15.00: Harta SE (Bács-Kiskun I.)–Bicskei TE (NB III)

15.00: Cigánd SE (NB III)–Meton-FC Dabas SE (NB III)

15.00: FC Hatvan (Heves I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III)

15.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

15.00: Mátészalkai MTK (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Monor SE (NB III)–FC Nagykanizsa (NB II)

15.00: Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)

15.00: Szolnoki MÁV FC (NB III)–Komáromi VSE (NB III)

15.00: Hévíz SK (Zala I.)–Soroksár SC (NB II)

16.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Videoton FC Fehérvár (NB II) (Tv: M4 Sport)

16.00: Haladás FC (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.00: Pécsi MFC (NB III)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: FC Ajka (NB II)–BVSC-Zugló (NB II)

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–MTK Budapest

18.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

Szeptember 13., vasárnap

14.00: Dorogi Bányász FC (NB III)–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Puskás Akadémia FC

15.00: Dunaharaszti MTK (NB III)–Zalaegerszegi TE FC

15.00: Karcagi SC (NB II)–ETO FC

15.00: Villány TC (Baranya I.)–Csepel SC (NB III)

15.00: Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)

15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Szentlőrinc (NB II)

15.00: Lébény SE (Győr-Moson-Sopron I.)–ESMTK (NB III)