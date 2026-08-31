Socca-vb: a továbbjutott a magyar válogatott

Nigéria kiütése után jóval nehezebb feladat következett a magyar soccaválogatott számára – Szacskó – Harnisch, Éles, Rábold, Szabó D., Szabó B. Csere: Iváncsik (kapus), Csiba, Kovács K., Szabó M., Bakó, Huszty –, Uruguayt soha nem egyszerű legyőzni. Ennek ellenére a mieink lényegében az első félidőben eldöntötték a meccset, Harnisch Ákos korán megszerezte a vezetést, Szabó Bence emberelőnyben volt eredményes, testvére, Szabó Donát pedig a kapusról kipattanó labdát lőtte a hálóba. A fordulás után rendkívül taktikusan játszott Huszty Dániel legénysége és jelenleg vezeti a csoportját.

SOCCA-VILÁGBAJNOKSÁG, ESSEN

F-csoport. 2. forduló. Magyarország–Uruguay 3–0 (3–0). G: Harnisch (3.), Szabó B. (18), Szabó D. (20.), Bakó (27.). A csoport másik mérkőzésén: Albánia–Nigéria 6–2. A csoport állása: 1. Magyarország 6 pont (11–1), 2. Albánia 6 (7–2), 3. Uruguay 0 (0–4), 4. Nigéria 0 (3–14)