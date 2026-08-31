Erste Liga: három játékosával hosszabbított a Corona Brasov

A 36 éves Kóger Dániel 2022 óta a brassóiak játékosa, a legutóbbi szezon alapszakaszában 31 találkozón 10 gólt lőtt és 17 gólpasszt osztott ki, a negyeddöntőben 4 meccsen 5 (1, 4) pontig jutott, az elődöntő során 7 mérkőzésen 6 (1, 5) pontot termelt, míg a fináléban öt összecsapáson 4 gólpasszt jegyzett.

A 32 esztendős kapus, Tőke Zoltán már több mint egy évtizede, 2015 óta védi a Corona kapuját, a 2025–2026-os Erste Liga-alapszakaszban kilencszer játszott, 89.9 százalékos védési hatékonyságot hozott.

A 27 éves Andrei Vasile a kilencedik szezonjára készül szülővárosában.