Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: három játékosával hosszabbított a Corona Brasov

2026.08.31. 16:53
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Kóger Dániellel (jobbra) hosszabbítottak a brassóiak (Fotó: Árvai Károly)
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Tőke Zoltán Andrei Vasile Corona Brasov Erste Liga Kóger Dániel
A jégkorong Erste Ligában szereplő Corona Brasov meghosszabbította három játékosa, Kóger Dániel, Tőke Zoltán és Andrei Vasile szerződését.

A 36 éves Kóger Dániel 2022 óta a brassóiak játékosa, a legutóbbi szezon alapszakaszában 31 találkozón 10 gólt lőtt és 17 gólpasszt osztott ki, a negyeddöntőben 4 meccsen 5 (1, 4) pontig jutott, az elődöntő során 7 mérkőzésen 6 (1, 5) pontot termelt, míg a fináléban öt összecsapáson 4 gólpasszt jegyzett.

A 32 esztendős kapus, Tőke Zoltán már több mint egy évtizede, 2015 óta védi a Corona kapuját, a 2025–2026-os Erste Liga-alapszakaszban kilencszer játszott, 89.9 százalékos védési hatékonyságot hozott.

A 27 éves Andrei Vasile a kilencedik szezonjára készül szülővárosában.

 

Tőke Zoltán Andrei Vasile Corona Brasov Erste Liga Kóger Dániel
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