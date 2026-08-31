Történelmi magyar sikerek a gyékényesi búvárúszó Eb-n

A nyolc nemzet 70 sportolóját felvonultató CMAS Tájékozódási Búvárúszó Európa-bajnokságon a magyar válogatott 12 arany-, 5 ezüst- és 5 bronzérmet, összesen 22 medált szerzett, ezzel az éremtáblázat élén végzett. Hatházi Katalin és Balázs Péter ráadásul sportágtörténelmet írt.

A magyar csapat két legeredményesebb versenyzője egészen különleges teljesítményt nyújtott: Hatházi Katalin és Balázs Péter egyaránt megnyerte mind a négy egyéni versenyszámot, a Csillag gyakorlatot, az 5 bóját, az M-gyakorlatot és a Parallelt. Arra, hogy valaki egy világesemény valamennyi egyéni számában győzzön, korábban még nem volt példa a sportág történetében – írja a tudósításában a nevsz.hu.

Hatházi az Európa-bajnokság mindegyik versenyszámában, amelyben elindult, dobogóra állhatott, és hat arany-, valamint egy bronzéremmel zárt. Csipkó Hangával a MONK felnőtt női számát is megnyerte, majd a női váltó tagjaként Rendes Lindával, Csipkó Hangával és Virág Annával újabb Európa-bajnoki címet ünnepelhetett. A Szász Tamás, Hatházi Katalin, Virág Anna, Balázs Péter összeállítású mix váltó pedig bronzérmet szerzett.

„Az első nap Csipkó Hangával úsztam, jól sikerült, és ez nagy erőt adott a folytatáshoz. Korábban két sikeres versenyszám után már nehezebben tudtam fókuszálni, most azonban a csapat közös energiája rengeteget számított. Nem volt feszültség, mindenki fegyelmezetten és egymást segítve versenyzett. Minden számban volt valami, aminek örülhettünk” – idézi a nevsz.hu Hatházi Katalin értékelését.

Balázs Péter a négy egyéni arany mellé a férfi váltóval ezüst-, a mix váltóval pedig bronzérmet is szerzett. Mint mondta, abban bízott, hogy valamelyik számban felállhat a dobogó tetejére, arra azonban ő sem számított, hogy mind a négy egyéni versenyt megnyeri.

„Egy újabb rekordot sikerült megdöntenem, de a magyar csapat minden tagja rengeteget dolgozott ezért az eredményért. Nagyszerűen szervezett Európa-bajnokság volt. A Csillag gyakorlat különösen jól sikerült, Parallelben pedig Szász Tamással nagyot csatáztunk, ami felejthetetlen élmény marad” – mondta Balázs Péter.

MONK versenyszámban (uszonyos úszás, légzőkészülék használata nélkül) a junior Virág Anna–Csepecz Zsolt és a felnőtt Szász Tamás–Várszegi Vendel kettős ezüstérmes lett. Fazakas Orsolya a junior lányok Csillag gyakorlatában pályafutása első nemzetközi érmét, egy bronzot szerzett. Az 5 bója versenyszámban Csipkó Hanga a junior lányok között győzött, míg Szász Tamás ezüstérmes lett a felnőtt férfiaknál.

Az M-gyakorlatban ifj. Gurisatti Róbert és Virág Anna egyaránt bronzérmet szerzett. Parallelben Virág Anna Európa-bajnok lett a junior lányoknál, Csipkó Hanga ugyanebben a számban harmadikként zárt, míg a felnőtt férfiaknál Szász Tamás állhatott a dobogó második fokára. A női váltó aranyérme mellett a férfi váltó – Balázs Péter, Katona Ádám, Szász Tamás és Várszegi Vendel – ezüstérmet szerzett.

„Minden várakozásunkat felülmúlta a csapat, történelmet írtunk Gyékényesen. Már négy nappal az Európa-bajnokság előtt megérkeztünk, és az edzőtábor alatt is látszott, hogy rendkívül egységes a társaság. A korkülönbségek egyáltalán nem számítottak, mindenki segített mindenkinek. Ez a csapategység a siker egyik kulcsa volt” – összegzett Gurisatti Róbert csapatvezető.

A szakember a hazai rendezést is kiemelte, amely szerinte minden tekintetben méltó volt az Európa-bajnoksághoz.

„Az időjárás is mellettünk állt, a versenyrendezés és a bíráskodás pedig korrekt volt. Nem hazabeszélve mondom: az egyik legkomolyabban megszervezett világeseményen vehettünk részt” – tette hozzá.

A 15 fős magyar válogatott teljesítménye fölényes éremtáblázati elsőséget eredményezett: Magyarország 12 arannyal, öt ezüst- és öt bronzéremmel zárt. A második Németország 12, a harmadik Csehország 11 érmet szerzett. A magyar csapat munkáját Kosztin Tibor edző és Gurisatti Róbert csapatvezető segítette.