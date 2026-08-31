Női kosár: megvan a berlini vb-keret

Egyetlen játékostól kellett elbúcsúznia a stábnak hétfőn Székesfehérváron, ahol szinte az egész nyáron készült a szeptember 4-én Berlinben kezdődő világbajnokságra a magyar válogatott. Völgyi Péter szövetségi kapitány korábban fokozatosan szűkítette a létszámot, volt, hogy szakmai, volt, hogy egészségügyi okból. Végül az elkerülhetetlen utolsó csökkentés áldozata Laczkó Sára, az idén Magyar Kupa-győztes Sopron Basket 21 éves hátvédje lett.

„Sára jól dolgozott, nem véletlen, hogy ő maradt a fiatalok közül az utolsó szűkítésig. A stábtagokkal úgy éreztük, a jelenlegi helyzetben ez a legerősebb, legjobb szerkezetű csapat – az a 12 játékos, akit elvihetünk a világbajnokságra – mondta a Nemzeti Sportnak Völgyi Péter. – Ami a márciusban távolmaradókat, de most velünk tartókat illeti: Kányási Veronika Isztambulba sérülés miatt nem jöhetett, dobókészsége és alázatos munkája hatékony fegyver, amit használni kell. Rátkai Eszter a vb-selejtező utolsó szűkítésénél maradt ki, egyéni kvalitása, fizikai képességei védő- és támadóoldalon is hasznunkra lehetnek, Széki-Barnai Judit rutinja és tyúkanyószerepe miatt is fontos tagja a csapatnak. A hármas és négyes poszton több játékost elvesztettünk Isztambul óta, Dubei Debóra lemondta a szereplést, Dombai Réka és Varga Alíz megsérült, Toman Petra Amerikába ment. Át kellett kissé szerveznünk a játékunkat: most lesz négy magasemberünk, Takács-Kiss Virág, Juhász Dorka, Josepovits Kinga és Barnai, ők jól támadják a gyűrűt a palánk alatt, igaz, klasszikus, mozgékony négyesünk nincs. Studer Ágnes márciusban nem volt teljesen rendben fizikailag, most remek állapotban van, nem volt kérdés, hogy jön Berlinbe.”

A világbajnokságra 28 év után kijutó együttes szeptember 4-én 21 órakor kezdi el szereplését a vb-n a két évvel ezelőtti párizsi olimpián ezüstérmes franciák ellen, majd 5-én Nigéria (14.15), 7-én Dél-Korea (14.30) lesz az ellenfele a B-csoportban. A delegáció kedd délelőtt utazik Berlinbe.