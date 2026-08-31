Nemzeti Sportrádió

Kényszertörlés alatt áll Héder Barna televíziós cége

M. B.M. B.
2026.08.31. 17:25
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Fotó: Nemzeti Sport, archív
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tartozás Párizs 2024 sportmédia Héder Barna
Kényszertörlés alatt áll Héder Barna korábbi sportriporter televíziós cége – vette észre a story.hu.

Mint arról márciusban mi is beszámoltunk, a korábbi népszerű műsorvezető nem rendezte tartozását korábbi munkavállalói felé, cégét kiürítette, és a végrehajtó sem tudta utolérni, továbbá 2030-ig a cégvezetéstől is eltiltották.

Az ismert sportriporter a tavalyelőtti párizsi játékok óta nem fizette ki a vívóversenyek közvetítésében dolgozó 47 embernek járó pénzt. Héder még tavaly ősszel ígéretet tett arra, hogy legfeljebb egy hónapon belül rendezi az elmaradásokat – erre azóta sem került sor.

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Az ismert sportriporter a tavalyi párizsi játékok óta nem fizette ki a vívóversenyek közvetítésében dolgozó 47 embernek járó pénzt.

A bulvárlap vette észre a Nemzeti Cégtár adatbázisában, hogy Héder cége, a Sportos Aramis Média Zrt. kényszertörlés alatt áll. A story.hu-n megjelent anyag szerint a vállalatnak folyamatos adóhátralékai voltak, adószámát az adóhatóság 12 alkalommal törölte, míg végrehajtást öt alkalommal foganatosítottak a társasággal szemben, amely a NAV mellett magánszemélyeknek is tartozik.

„Abban az esetben, ha egy cég nem megtalálható vagy éppen nem fizet adót, az adóhatóság felszólítja a cég tulajdonosát a hiányosság megszüntetésére. Ha ezt a hiányosságot az adóhatóság által szabott határidőn belül nem korrigálja, akkor törlik a cég adószámát. Ilyen esetben a cég nem tud működni, ezért elrendelik a társaság kényszertörlését. Kényszertörlési eljárásban, ha bejelentkeznek hitelezők, a kényszertörlési eljárás megszűnik, és átalakul felszámolási eljárássá. A kényszertörlés egyébként a cégbíróságnak hivatalból vezetett, adminisztratív eljárása, amikor az adott gazdasági társaságot kényszerítetten törlik a közhiteles nyilvántartásból” – idézi dr. Szilágyi Roland jogászt a story.hu.

Egyelőre tehát még mindig nem tudni, megkapják-e az olimpián dolgozó egykori stábtagok a nekik járó pénzt.

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A korábbi műsorvezető továbbra is tartozik munkavállalóinak • 2030-ig még a cégvezetéstől is eltiltották.

 

tartozás Párizs 2024 sportmédia Héder Barna
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