Nemzeti Sportrádió

Az ETO történetének csúcspontjairól mutattak be könyvet

2026.06.16. 17:33
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Papp Győző, a könyv szerzője (Fotó: Krizsán Csaba)
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könyvbemutató ETO FC Papp Győző
Egy csapat van csak nyugaton címmel jelent meg Papp Győző legújabb és a szerző elmondása szerint eddigi legszebb könyve. A mű a 122 éves, 2026-ban ötödik bajnoki címét megszerző klub történetének legkiemelkedőbb pillanatait dolgozza fel történetekkel és rengeteg fotóval. Természetesen helyet kapott benne a Világi Oszkár fémjelezte új korszak is, melynek első csúcspontja a néhány hete bebiztosított aranyérem volt. A könyvbemutatónak stílszerűen az ETO Stadion VIP-terme adott otthont, mely teljesen megtelt az eseményre klublegendákkal, támogatókkal és médiaszemélyiségekkel.

A klub részéről Havas Máté, az akadémia igazgatója mondott köszöntőt, szerinte a városnak, és az itt lakó generációknak büszkeséget és identitást jelent az ETO. Ivánkovics József, a Kisalföld főszerkesztője előre megírt, Papp Győző pályafutását is részletező beszédében azt mondta, reméli, a győri klub legalább annyi bajnoki címet nyer, mint ahány könyvet megírt már az ETO krónikása.

A támogatók közé tartozik a Magyar Sportújságírók Szövetsége Nagy Béla-programja is, az MSÚSZ részéről Mravik Gusztáv alelnök méltatta a könyvet: „Nagyon szép könyv, szívemhez közel áll a történeti áttekintés, múlt. Az MSÚSZ nevében örülünk, hogy ilyen támogatást tudtunk nyújtani, néhány évvel ezelőtt indítottuk a Nagy Béla-programot, hogy megörökíthessük a sporteseményeket nemcsak cikkek, hanem örökre fennmaradó, polcról levehető könyvek formájában is. A program keretében százas nagyságrendben támogattunk már könyveket, kiadványokat."

A Pro Urbe-díjas, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett szerző köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzásegítette a könyv elkészítéséhez, és kiemelte, hogy a Pintér-korszak a klub 2015-ös tönkremenetele miatt mostohagyereknek számított egy ideig, de ha a klub történetének csúcspontjairól van szó, nem maradhat ki a 2013-as aranyérem.

Bolla Péter, az MLSZ Győr-Moson-Sopron vármegyei társadalmi elnöke, Verebes József korábbi pályaedzője az új, az ETO-t villámgyorsan csúcsra vezető tulajdonosi kört dicsérte. Beszédet mondott még a kiadó, a Palatia Nyomda képviselője, Radek József, valamint a legendák is megszólaltak a saját korszakaikkal kapcsolatban.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Keglovich László, az ETO 1963-as bajnokcsapatának támadója szerint a Ferencvárosnál sokkal színesebben és jobban játszott az ETO 2026-ban, és remek garnitúra állt össze, csak úgy, mint a hatvanas években: „az igazsághoz hozzátartozik, hogy mi a BEK-ben a döntőbe jutásért játszottunk a Benfica ellen, ez nem sok csapatnak jött össze Magyarországon. Nagyon örülök, hogy ennyi saját nevelésű futballistával sikerült a bajnoki cím, csak most jönnek a rablók, próbálják őket elvinni... Beszéltem Vitális Milán édesapjával, és azt mondta, nem hiszik el, mennyi kérője van. Előbb-utóbb valaki ajánl annyi pénzt, amennyit a tulajdonos szeretne érte. Én őszintén szólva az ellenkezőjének szurkolok, remélem, hogy marad. Ugyanakkor 24 évesen a legjobb korban van, ha menni akar, most kell elmenni. Szurkolok neki, de szeretném, hogy minél több tehetséges játékos maradjon Győrben."

Glázer Róbert, a hetvenes, nyolcvanas évek legendás ETO-csatára Verebes Józseffel kapcsolatos történetet idézett fel: „Felírt a táblára egy kettes és egy hármas számot. Szombathelyen kikaptunk 5–1-re, majd letörölte ezeket. Megkérdezte, tudjuk-e, mit jelent, amit csinál. Csóváltuk a fejünket, mire azt mondta: Csak elsők lehettek!"

Hannich Pétert, az 1982-ben nem csak bajnokságot, hanem gólkirályi címet is ünneplő, az 1986-os világbajnokságon két meccsen is pályára lépő középpályást az ezekben a hetekben zajló tornáról kérdezte Meronka Péter moderátor, de a 86-ban szintén kerettag, pályára nem lépő Hajszán Gyula is ott volt a beszélgetésen, melyet Koltai Tamás, a 2013-as együttes kitűnő támadója zárt. Koltai egész életében az ETO-család része volt, melyhez tartozni elmondása szerint hatalmas büszkeség.

 

könyvbemutató ETO FC Papp Győző
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