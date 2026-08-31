Nemzeti Sportrádió

Krucsó Szabolcs nyerte a díjugrató országos bajnokságot

2026.08.31. 16:21
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Fotó: Facebook
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Simicska Anna díjugrató országos bajnokság Dömse Bence lovassport Krucsó Szabolcs
Krucsó Szabolcs nyerte a Nemzeti Lovardában rendezett díjugrató országos bajnokságot.

Az indulóknak két pályát kellett teljesíteniük, előbb 12 darab 150 centis, majd tíz 155 centis akadály várt a díjugratókra és lovaikra.

Az izgalmas verseny után a bajnoki serleget és az aranyérmet Krucsó Szabolcs szerezte meg Catonel nyergében 3,22 hibaponttal. Az ezüstérmet pályafutása legjobb eredményét elérve Dömse Bence érdemelte ki Conquistadorral, míg harmadikként az aacheni világbajnokságon szerepelt Simicska Anna végzett, aki Carundyt lovagolta.

Krucsó pályafutása során másodszor lett magyar bajnok, sikere jutalmául egy vadonatúj FIAT 500 Torino Edition 1.0 BSG Hybrid típusú autóval gurulhatott el a Nemzeti Lovardából.

Simicska Anna díjugrató országos bajnokság Dömse Bence lovassport Krucsó Szabolcs
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