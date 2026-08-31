Nemzeti Sportrádió

Lékai Máté utolsó idénye jön? Válaszolt a Fradi klasszis kézilabdázója

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.08.31. 16:20
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Lékai Máté már ezen a nyáron is elgondolkodott a folytatáson (Fotó: Fradi.hu)
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FTC férfi kézilabda Lékai Máté visszavonulás
A Ferencváros férfi kézilabdacsapatának rutinos irányítója, Lékai Máté a klub honlapján megjelent interjúban elárulta, hogy nagy valószínűséggel pályafutása utolsó idényét kezdi meg.

Pénteken kezdi meg szereplését a 2026–2027-es bajnokságban a Ferencváros, amely ennek apropóján interjút készített a csapat klasszisával, Lékai Mátéval. A 198-szoros magyar válogatott játékos nemrég a közösségi oldalán egy bejegyzéshez azt írta, hogy az „utolsó tánc” következik.

„Kerek harmincévnyi kézilabdázás után minden bizonnyal ez lesz a karrierem utolsó idénye. Úgy érzem, eljött az ideje, a testem is ezt mondja. Már a nyáron is sokat gondolkodtam a folytatáson, de aztán úgy voltam vele, hogy nem így szeretném befejezni. A fejemben az szerepelt, hogy ezt az évet még lejátszom, úgy akarom befejezni ezt a hosszú utat, ahogyan én szeretném” – fogalmazott a 38 éves Lékai az FTC weboldalán.

Lékai a felkészülés kapcsán elárulta: ahogyan fiatalon, úgy most sem ez volt a kedvenc időszaka, de bízik abban, hogy a csapat készen áll a Dabas elleni bajnoki rajtra.

„Nagyon sok az új, fiatal játékos. Lelkesek, próbálják magukba szívni azt a tudást, amit próbálunk nekik átadni mi, idősebbek. Nagy ugrás ez nekik az NB I/B után, de egyúttal szerintem életük lehetősége, amikor ennyi idősen valaki felkerül a felnőttbe, az egy nagy esély”mondta Lékai, aki hozzátette, hogy a vezetőség szerint a bennmaradás a cél ebben a kiírásban.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
Szeptember 4., péntek
18.00: Ferencvárosi TC–Bepelog Dabas

 

FTC férfi kézilabda Lékai Máté visszavonulás
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