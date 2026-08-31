Evezés: a kapitány szerint reális az olimpiai kvótaszerzés

Az amszterdami vb-n három magyar evezős négy versenyszámban vett részt: az olimpiai programban lévő egypárban a férfiaknál Pétervári-Molnár Bendegúz 37 indulóból a 15. lett, a nőknél Gadányi Zoltána 26 egységből a 20. helyen végzett.

Az ötkarikás programban nem szereplő könnyűsúlyú egypárban Tamás Bence 16 indulóból a 15. lett, míg a kényszerű tagcsere után Pétervári-Molnár és Gadányi alkotta vegyes kétpár a 10. lett a 16 hajóból.

Simon Béla az MTI megkeresésére úgy fogalmazott: bár Pétervári-Molnár a célként kitűzött B döntő helyett csak a C-ben zárhatott, ettől függetlenül jól teljesített és helyt állt az erős mezőnyben, esetében pedig valós az esélye az olimpiai kvótaszerzésnek. Hozzátette: a Los Angeles-i részvételt tekintve nincs jelentősége, hogy a három lépcsőből álló kvalifikáció melyik állomásán sikerül teljesítenie a célt.

„A 2027-es vb-n is van rá esély, de ott azért még lényegesen kevesebb, tekintve, hogy az első tízben kell ehhez végezni. Utána viszont a pótkvalifikációs versenyeken elérhető számára az újabb, esetében már a negyedik olimpiai indulási jog” – mondta a szakember.

Gadányi Zoltánától többet várt a kapitány, ahogyan a versenyző is saját magától, és alapos szakmai elemzést kíván, hogy megtalálják a gyengébb szereplés okait. Ezt egyébként a többi evezőssel és az edzőkkel is megejtik szokás szerint, miként szóba került már az edzőbizottság hétfői, kétórás megbeszélésén is.

„Az biztos, hogy nagyon sok munka vár Zoltánára, és annak érdekében, hogy minél nagyobb legyen az esélye az olimpiai kvótaszerzésre, még azt sem tartom kizártnak, ha az egypár helyett esetében másik egység kerül a fókuszba” – mondta Simon Béla.

A nem olimpiai versenyszámokat tekintve Tamás Bencénél sem tartja kizártnak, hogy az egypár helyett valamilyen csapathajóban gondolkodjanak a reneszánszát élő könnyűsúlyúaknál, akik szerinte magukhoz térni látszanak abból a sokkból, amit az olimpiai programból való kikerülés jelentett.

A vegyes kétpár esetében pedig azt emelte ki, hogy jól ment az alkalmilag, először Amszterdamban összeült magyar egység, de az eredményen túl abban látja leginkább a hasznát, hogy a két érintett így az egypáros szereplésével együtt összesen hat pályát mehetett a vb-n, ami magyar evezős szempontjából ritka kincsnek számító tapasztalatszerzés. Továbbá a fő számuk mellett Pétervári-Molnár és Gadányi is más egységben kapott impulzust, és törte meg esetükben a monotónia okozta fásultságot.