Nemzeti Sportrádió

Új motor, fejlesztések és tisztelgés Schumacher előtt – a Ferrari több fronton készül a monzai összecsapásra

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.08.31. 16:26
null
A Ferrari versenybe szállhat a győzelemért a tifosi előtt? (Fotó: X/ScuderiaFerrari)
Címkék
F1 Olasz Nagydíj Formula–1 Ferrari
A Formula–1-es Ferrari új erőforrással és aerodinamikai fejlesztésekkel szállna harcba hazai közönség előtt, a soron következő Olasz Nagydíjon. A maranellói csapat eközben különleges autófényezéssel is készül, mellyel a legendás Michael Schumacher előtt tiszteleg.

A Ferrari számára mindig különleges a tifosi előtt versenyezni, és a csapat rendre igyekszik mindent megtenni azért, hogy a lehető legjobb formáját mutassa az Olasz Nagydíjon. Ez az idén sem lesz másként: a maranellói istálló a soron következő versenyhétvégén viszi pályára először a második továbbfejlesztett erőforrását, miközben értesülések szerint aerodinamikai frissítésekkel készül. 

Bár az olasz istálló az év korábbi szakaszában már felhasználta az egyik ADUO-rendszer által biztosított motorfejlesztési lehetőségét, hogy csökkentse a négy százalékot meghaladó lemaradását, a mostani újítás jelentősebbnek ígérkezik. Becslések szerint 15 lóerő többletet hozhat a megújult belső égésű motor, ráadásul friss turbófeltöltő is érkezik, így maximalizálva az új erőforrás teljesítményét.

Míg az egyéni vb-összetettet 59 pont előnnyel vezető Andrea Kimi Antonelli rajtbüntetéssel kénytelen számolni motorcsere miatt hazai pályán, Lewis Hamilton és Charles Leclerc úgy szállhat harcba a feljavított hajtáslánccal, hogy azzal egyelőre a megengedett mennyiségen belül marad. 
A Scuderia az új belső égésű motor mellett további aerodinamikai fejlesztésekkel is készül, hogy tovább csökkentse az autó légellenállását, és egyúttal növelje a végsebességét, ami különösen fontos Monzában, a „Sebesség templomában”. 

Ugyan a pálya papíron nem különösebben fekszik az SF26-osnak, a Ferrari Nagy-Britanniában és Belgiumban –  két olyan helyszínen, ahol az energiavisszanyerés, valamint a -felhasználás meghatározó szerepet játszik– várakozásokon felül teljesített, ráadásul a újításokkal pont azon területeket célozza meg, ahol hátrányban van. 

A Ferrari emellett már az áprilisi filmforgatási napjával is a minél jobb hazai szereplést próbálta megalapozni.  A csapat ugyanis a 100 kilométeres „teszt” által már rendelkezik adatokkal arról, a hosszú, monzai egyenesekben milyen energimenedzsmentet érdemes követni. 

A maranellóiak autója ráadásul különleges festést is kap a soron következő hétvégére: a csapat a hétszeres bajnok, Michael Schumacher előtt kíván tisztelegni. Az autófényezésen túl a csapatruházat és a versenyzők szerelése is új dizájnt kapott, amit már be is mutatott a Ferrari. 

 


 

 

F1 Olasz Nagydíj Formula–1 Ferrari
Legfrissebb hírek

Új szerződés és bajnoki autó: Norris hosszú távon kötelezte el magát a McLarennel – hivatalos

F1
2026.08.29. 11:48

Az Alpine kitart a Gasly, Colapinto páros mellett – hivatalos

F1
2026.08.27. 13:38

Imolában rendezhetik a szezonzárót – sajtóértesülés

F1
2026.08.26. 18:51

Az FIA megosztotta az ADUO-eredményeket: a Red Bull kivételével mindenki fejleszthet – hivatalos

F1
2026.08.26. 18:16

Száz ember ellen áll ki gokarttal Verstappen Silverstone-ban

F1
2026.08.25. 18:19

Stella: Norris világbajnokhoz méltó módon vezet

F1
2026.08.25. 14:28

Hamilton megbánta a rádióüzeneteit, amelyek csak azt tükrözik, hogy hisz a Ferrariban

F1
2026.08.25. 13:11

„Azért vagyok itt, hogy nyerjek” – Hamilton frusztráltan nyilatkozott a zandvoorti futam után

F1
2026.08.24. 14:08