Új motor, fejlesztések és tisztelgés Schumacher előtt – a Ferrari több fronton készül a monzai összecsapásra

A Ferrari számára mindig különleges a tifosi előtt versenyezni, és a csapat rendre igyekszik mindent megtenni azért, hogy a lehető legjobb formáját mutassa az Olasz Nagydíjon. Ez az idén sem lesz másként: a maranellói istálló a soron következő versenyhétvégén viszi pályára először a második továbbfejlesztett erőforrását, miközben értesülések szerint aerodinamikai frissítésekkel készül.

Bár az olasz istálló az év korábbi szakaszában már felhasználta az egyik ADUO-rendszer által biztosított motorfejlesztési lehetőségét, hogy csökkentse a négy százalékot meghaladó lemaradását, a mostani újítás jelentősebbnek ígérkezik. Becslések szerint 15 lóerő többletet hozhat a megújult belső égésű motor, ráadásul friss turbófeltöltő is érkezik, így maximalizálva az új erőforrás teljesítményét.

Míg az egyéni vb-összetettet 59 pont előnnyel vezető Andrea Kimi Antonelli rajtbüntetéssel kénytelen számolni motorcsere miatt hazai pályán, Lewis Hamilton és Charles Leclerc úgy szállhat harcba a feljavított hajtáslánccal, hogy azzal egyelőre a megengedett mennyiségen belül marad.

A Scuderia az új belső égésű motor mellett további aerodinamikai fejlesztésekkel is készül, hogy tovább csökkentse az autó légellenállását, és egyúttal növelje a végsebességét, ami különösen fontos Monzában, a „Sebesség templomában”.

Ugyan a pálya papíron nem különösebben fekszik az SF26-osnak, a Ferrari Nagy-Britanniában és Belgiumban – két olyan helyszínen, ahol az energiavisszanyerés, valamint a -felhasználás meghatározó szerepet játszik– várakozásokon felül teljesített, ráadásul a újításokkal pont azon területeket célozza meg, ahol hátrányban van.

A Ferrari emellett már az áprilisi filmforgatási napjával is a minél jobb hazai szereplést próbálta megalapozni. A csapat ugyanis a 100 kilométeres „teszt” által már rendelkezik adatokkal arról, a hosszú, monzai egyenesekben milyen energimenedzsmentet érdemes követni.

A maranellóiak autója ráadásul különleges festést is kap a soron következő hétvégére: a csapat a hétszeres bajnok, Michael Schumacher előtt kíván tisztelegni. Az autófényezésen túl a csapatruházat és a versenyzők szerelése is új dizájnt kapott, amit már be is mutatott a Ferrari.



