A nyár legnagyobb fogása? Liverpoolba szerződött a PSG sztárja – hivatalos
A Liverpool FC hétfő délutáni közleménye szerint Bradley Barcola hosszú távú szerződést kötött az egyesülettel, amely sajtóhírek szerint 125 millió eurót fizet a Paris Saint-Germainnek.
„Büszkeséggel tölt el, hogy a Liverpoolt erősíthetem, boldog vagyok. Nem véletlenül írtam alá hosszú évekre, nagy dolgokat akarok itt elérni. Először is szeretném megnyerni a Premier League-et, ez az egyik nagy álmom” – fogalmazott a 23 éves Barcola a „vörösök” honlapján.
Barcola – aki többek között két Bajnokok Ligáját nyert a PSG-vel – a 29-es mezszámot választotta új csapatában.
A francia válogatott szélső péntek este mutatkozhat be Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubtársaként, amikor Andoni Iraola gárdája az újonc Ipswich Town vendége lesz a 3. forduló nyitó mérkőzésén.
PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Szeptember 4., péntek
21.00: Ipswich Town–Liverpool FC (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!