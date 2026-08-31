Nemzeti Sportrádió

A nyár legnagyobb fogása? Liverpoolba szerződött a PSG sztárja – hivatalos

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.08.31. 15:40
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Bradley Barcola kipróbálja magát a Premier League-ben (Fotó: Liverpool FC)
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átigazolás Paris Saint-Germain Bradley Barcola Liverpool FC Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool FC hivatalos honlapján bejelentette, hogy a klubnál folytatja pályafutását a Paris Saint-Germain francia válogatott sztárja, Bradley Barcola.

A Liverpool FC hétfő délutáni közleménye szerint Bradley Barcola hosszú távú szerződést kötött az egyesülettel, amely sajtóhírek szerint 125 millió eurót fizet a Paris Saint-Germainnek.

„Büszkeséggel tölt el, hogy a Liverpoolt erősíthetem, boldog vagyok. Nem véletlenül írtam alá hosszú évekre, nagy dolgokat akarok itt elérni. Először is szeretném megnyerni a Premier League-et, ez az egyik nagy álmom” – fogalmazott a 23 éves Barcola a „vörösök” honlapján.

Barcola – aki többek között két Bajnokok Ligáját nyert a PSG-vel – a 29-es mezszámot választotta új csapatában.

A francia válogatott szélső péntek este mutatkozhat be Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubtársaként, amikor Andoni Iraola gárdája az újonc Ipswich Town vendége lesz a 3. forduló nyitó mérkőzésén.

PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Szeptember 4., péntek
21.00: Ipswich Town–Liverpool FC (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

 

 

átigazolás Paris Saint-Germain Bradley Barcola Liverpool FC Premier League
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