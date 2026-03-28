Hozta a kötelezőt Budaörsön a Győr a női kézilabda NB I-ben

A Szombathely a félidőben 21 gólig jutott, végül 47-nél állt meg a nyeretlen Dunaújváros otthonában. A vasiaknál az előző idény gólkirálya, a góllövőlistát jelenleg is vezető Pődör Blanka, a csak kilenc mezőnyjátékost nevező hazaiaknál Egejuru Euniké Sára jutott el tíz találatig.

A Fehérvár végig vezetett az első félidőben, viszont egyszer sem tudott három gólnál nagyobb távolságra ellépni a Vác ellen. A második félidőben 16–17-nél és 17–18-nál is a vendégek kerültek előnybe, ezt követően megint a Fehérvár vette át a vezetést, és végül egy góllal nyert. Tamara Smbatian hét góllal, Hadfi Gréta 12 védéssel zárt a hazaiaknál. A túloldalon Wald Kíra, Afentáler Sára és az Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca is hatszor talált a hálóba.

A Kisvárda a félidőben még ötgólos hátrányban volt a Vasas ellen. A vendégek úgy nyertek, hogy csupán négyszer vezettek a meccsen: 1–0-nál, 2–1-nél, 26–25-nél, valamint Karnik Szabina időn túli büntetőjét követően 27–26-nál. Agócs Alexandra hét góllal, Pásztor Bettina 12 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A veretlenül éllovas Győr a szünetben még csak négy góllal vezetett Budaörsön végül több mint tíz góllal nyerve hozta a kötelezőt. A Bajnokok Ligája-győztes vendégek minden mezőnyjátékosa szerzett gólt, Nathalie Hagman kilenc találatig jutott. A hazaiaknál az Európa-bajnoki bronzérmes Szöllősi-Schatzl Nadine hatszor talált be volt csapatának.

KÉZILABDA

NŐI NB I

19. FORDULÓ

Dunaújvárosi Kohász KA–Szombathelyi KKA 23–47 (15–21)

Alba Fehérvár KC–Váci NKSE 27–26 (12–11)

Vasas SC–Kisvárda Master Good SE 26–27 (17–12)

Moyra-Budaörs–Győri Audi ETO KC 25–38 (14–18)

Részletes jegyzőkönyv később.