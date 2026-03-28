Hozta a kötelezőt Budaörsön a Győr a női kézilabda NB I-ben
A Szombathely a félidőben 21 gólig jutott, végül 47-nél állt meg a nyeretlen Dunaújváros otthonában. A vasiaknál az előző idény gólkirálya, a góllövőlistát jelenleg is vezető Pődör Blanka, a csak kilenc mezőnyjátékost nevező hazaiaknál Egejuru Euniké Sára jutott el tíz találatig.
A Fehérvár végig vezetett az első félidőben, viszont egyszer sem tudott három gólnál nagyobb távolságra ellépni a Vác ellen. A második félidőben 16–17-nél és 17–18-nál is a vendégek kerültek előnybe, ezt követően megint a Fehérvár vette át a vezetést, és végül egy góllal nyert. Tamara Smbatian hét góllal, Hadfi Gréta 12 védéssel zárt a hazaiaknál. A túloldalon Wald Kíra, Afentáler Sára és az Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca is hatszor talált a hálóba.
A Kisvárda a félidőben még ötgólos hátrányban volt a Vasas ellen. A vendégek úgy nyertek, hogy csupán négyszer vezettek a meccsen: 1–0-nál, 2–1-nél, 26–25-nél, valamint Karnik Szabina időn túli büntetőjét követően 27–26-nál. Agócs Alexandra hét góllal, Pásztor Bettina 12 védéssel járult hozzá a sikerhez.
A veretlenül éllovas Győr a szünetben még csak négy góllal vezetett Budaörsön végül több mint tíz góllal nyerve hozta a kötelezőt. A Bajnokok Ligája-győztes vendégek minden mezőnyjátékosa szerzett gólt, Nathalie Hagman kilenc találatig jutott. A hazaiaknál az Európa-bajnoki bronzérmes Szöllősi-Schatzl Nadine hatszor talált be volt csapatának.
KÉZILABDA
NŐI NB I
19. FORDULÓ
Dunaújvárosi Kohász KA–Szombathelyi KKA 23–47 (15–21)
Alba Fehérvár KC–Váci NKSE 27–26 (12–11)
Vasas SC–Kisvárda Master Good SE 26–27 (17–12)
Moyra-Budaörs–Győri Audi ETO KC 25–38 (14–18)
Részletes jegyzőkönyv később.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Győr
20
19
1
–
743–458
+285
39
|2. FTC
19
17
1
1
654–464
+190
35
|3. Debrecen
19
17
–
2
643–445
+198
34
|4. Esztergom
19
13
2
4
620–489
+131
28
|5. Vác
19
11
1
7
561–522
+39
23
|6. Székesfehérvár
19
11
1
7
511–479
+32
23
|7. Kisvárda
19
8
–
11
486–545
–59
16
|8. Szombathely
19
7
2
10
546–609
–63
16
|9. Vasas
20
6
3
11
545–580
–35
15
|10. Mosonmagyaróvár
19
6
2
11
484–528
–44
14
|11. Budaörs
19
4
3
12
496–574
–78
11
|12. NEKA
19
5
–
14
485–597
–112
10
|13. Kozármisleny
19
1
–
18
434–641
–207
2
|14. Dunaújváros
19
–
2
17
419–696
–277
2