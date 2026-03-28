Hozta a kötelezőt Budaörsön a Győr a női kézilabda NB I-ben

B. A. P.
2026.03.28. 19:58
Magabiztosan nyert Budaörsön a Győr (Fotó: gyorietokc.hu)
Moyra Budaörs Handball Alba Fehérvár KC női kézilabda Dunaújvárosi Kohász KA Győri Audi ETO KC Szombathelyi KKA Kisvárda Master Good Vasas SC Váci NKSE női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 19. fordulójában hazai pályán nyert a Fehérvár, a Kisvárda ötgólos hátrányból felállva verte a Vasast, a Szombathely 47 gólt dobva győzedelmeskedett a Dunaújváros vendégeként, a Győr pedig Budaörsön hozta a kötelezőt.

A Szombathely a félidőben 21 gólig jutott, végül 47-nél állt meg a nyeretlen Dunaújváros otthonában. A vasiaknál az előző idény gólkirálya, a góllövőlistát jelenleg is vezető Pődör Blanka, a csak kilenc mezőnyjátékost nevező hazaiaknál Egejuru Euniké Sára jutott el tíz találatig.

A Fehérvár végig vezetett az első félidőben, viszont egyszer sem tudott három gólnál nagyobb távolságra ellépni a Vác ellen. A második félidőben 16–17-nél és 17–18-nál is a vendégek kerültek előnybe, ezt követően megint a Fehérvár vette át a vezetést, és végül egy góllal nyert. Tamara Smbatian hét góllal, Hadfi Gréta 12 védéssel zárt a hazaiaknál. A túloldalon Wald Kíra, Afentáler Sára és az Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca is hatszor talált a hálóba.

A Kisvárda a félidőben még ötgólos hátrányban volt a Vasas ellen.  A vendégek úgy nyertek, hogy csupán négyszer vezettek a meccsen: 1–0-nál, 2–1-nél, 26–25-nél, valamint Karnik Szabina időn túli büntetőjét követően 27–26-nál. Agócs Alexandra hét góllal, Pásztor Bettina 12 védéssel járult hozzá a sikerhez. 

A veretlenül éllovas Győr a szünetben még csak négy góllal vezetett Budaörsön végül több mint tíz góllal nyerve hozta a kötelezőt. A Bajnokok Ligája-győztes vendégek minden mezőnyjátékosa szerzett gólt, Nathalie Hagman kilenc találatig jutott. A hazaiaknál az Európa-bajnoki bronzérmes Szöllősi-Schatzl Nadine hatszor talált be volt csapatának.

KÉZILABDA
NŐI NB I
19. FORDULÓ
Dunaújvárosi Kohász KA–Szombathelyi KKA 23–47 (15–21)
Alba Fehérvár KC–Váci NKSE 27–26 (12–11)
Vasas SC–Kisvárda Master Good SE 26–27 (17–12)
Moyra-Budaörs–Győri Audi ETO KC 25–38 (14–18)

Részletes jegyzőkönyv később.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Győr

20

19

1

743–458

+285 

39 

2. FTC

19

17

1

1

654–464

+190 

35 

3. Debrecen

19

17

2

643–445

+198 

34 

4. Esztergom

19

13

2

4

620–489

+131 

28 

5. Vác

19

11

1

7

561–522

+39 

23 

6. Székesfehérvár

19

11

1

7

511–479

+32 

23 

7. Kisvárda

19

8

11

486–545

–59 

16 

8. Szombathely

19

7

2

10

546–609

–63 

16 

9. Vasas

20

6

3

11

545–580

–35 

15 

10. Mosonmagyaróvár

19

6

2

11

484–528

–44 

14 

11. Budaörs

19

4

3

12

496–574

–78 

11 

12. NEKA

19

5

14

485–597

–112 

10 

13. Kozármisleny

19

1

18

434–641

–207 

14. Dunaújváros

19

2

17

419–696

–277 

 

 

Legfrissebb hírek

Hazai döntetlennel jutott negyeddöntőbe az FTC a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
3 órája

Röplabda: a Vasas SC idegenben győzte le a Magyar Kupa ezüstérmesét a női Extraligában

Röplabda
Tegnap, 20:28

Öt győri az álomcsapatban, megint Reistad az év legjobbja a Handball-Planetnél

Kézilabda
Tegnap, 16:50

A győri szélső és a volt érdi átlövő is visszavonul a válogatottól – hivatalos

Kézilabda
Tegnap, 10:13

Női kézi Eurokupa: Golovin Vlagyimir kihirdette a törökök és a csehek elleni keretét

Kézilabda
2026.03.26. 15:00

Szuzana Lazovics: Hiszek benne, hogy a csapat képes kilépni a nemzetközi porondra

Kézilabda
2026.03.26. 14:54

Az El után az NB I-ben is több mint tíz góllal nyert az Esztergom a Mosonmagyaróvár ellen

Kézilabda
2026.03.25. 19:24

Megszületett Estelle Nze Minko kisfia

Kézilabda
2026.03.25. 18:25
