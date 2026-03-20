Hetvenéves Genzwein Ferenc, a Vasas legendája
Pénteken lett hetvenéves Genzwein Ferenc, aki korábban szakosztályvezetőként és vezetőedzőként is tevékenykedett a Vasasnál, majd később a klub örökös tagjának, 2015-ben pedig a Vasas labarúgó-szakosztályának tiszteletbeli elnökének is megválasztották.
Genzwein Ferenc az 1992–1993-as NB I-es idényben vezetőedzőként irányította a Vasas labdarúgócsapatát, ezt követően újra szakosztályvezető lett, a klubnál végzett munkájáról pedig mindent elmond, hogy 2009-ben a Vasas Sport Club örökös tagjának, 2015-ben pedig a Vasas futballklubjának tiszteletbeli elnökének választották.
A Vasas közösségi oldala köszöntőjében megemlékezett arról is, hogy Genzwein címzetes egyetemi tanár, aki 2014 és 2022 között a Testnevelési Egyetem kancellárja volt.
Mint írták, mindig szívesen látott vendég a Fáy utcában, a közelmúltban a sportigazgató, Nagy Miklós invitálására meglátogatta a csapat edzését.
