Hetvenéves Genzwein Ferenc, a Vasas legendája

T. Z.T. Z.
2026.03.20. 16:33
null
Genzwein Ferenc kerek évfordulót ünnepel (Fotó: NS-archív)
Pénteken lett hetvenéves Genzwein Ferenc, aki korábban szakosztályvezetőként és vezetőedzőként is tevékenykedett a Vasasnál, majd később a klub örökös tagjának, 2015-ben pedig a Vasas labarúgó-szakosztályának tiszteletbeli elnökének is megválasztották.

Genzwein Ferenc az 1992–1993-as NB I-es idényben vezetőedzőként irányította a Vasas labdarúgócsapatát, ezt követően újra szakosztályvezető lett, a klubnál végzett munkájáról pedig mindent elmond, hogy 2009-ben a Vasas Sport Club örökös tagjának, 2015-ben pedig a Vasas futballklubjának tiszteletbeli elnökének választották.

A Vasas közösségi oldala köszöntőjében megemlékezett arról is, hogy Genzwein címzetes egyetemi tanár, aki 2014 és 2022 között a Testnevelési Egyetem kancellárja volt.

Mint írták, mindig szívesen látott vendég a Fáy utcában, a közelmúltban a sportigazgató, Nagy Miklós invitálására meglátogatta a csapat edzését.

 

születésnap Vasas Genzwein Ferenc Vasas SC
