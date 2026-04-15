Hiányzói nélkül is magabiztos sikerrel hangolt a Metz elleni BL-csatára az FTC a női kézi NB I-ben

Nem jó hír az FTC számára, hogy a Metz elleni vasárnapi BL-negyeddöntő előtt Darja Dmitrijeva, Emily Vogel és Orlane Kanor is hiányzott a Vasas elleni meccskeretből. Igaz, a zöld-fehérek így is magabiztosan megoldották a bajnoki feladatukat, pedig még Mette Tranborgot is elveszítették a 3. percben, mert egy lövés után továbblendülő kar eltalálta az orrát.

A hazaiak 25 percig tartották magukat, ekkor az első félidő végén zsinórban négyszer talált be a Ferencváros, majd a szünet után még kétszer. A vendéglátó, mire lezárta a csaknem hétperces gólcsendjét, az FTC már 18–11-re vezetett. Ilyen előnynél már csak az volt a kérdés, mennyire enged ki a Bajnokok Ligája-csata miatt a 14-szeres magyar bajnok, de túlságosan nem, a hajrában Simon Petra és Szeibert Anna sem állt le a góllövéssel – előbbi nyolcszor, utóbbi hétszer talált be. 25–36

NŐI KÉZILABDA NB I

21. FORDULÓ

VASAS SC–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 25–36 (10–16)

Budapest, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 406 néző. Vezette: Paska, Vastag

VASAS: TÓTH NIKOLETT – Mihály P., KEKEZOVICS 6, ROMÁN 3, Sápi 2, Szilovics 4, Oláh K. Csere: Mészáros V. (kapus), Csire 2, Nagy N. 4 (3), Varjas, Arany, Dombi, FEKETE M. 3, Gáspár D., Vilovszki 1. Edző: Konkoly Csaba

FTC: Böde-Bíró – MALESTEIN 5, Ingstad 4, Tranborg, Bordás R., SIMON P. 8 (1), Hársfalvi 2. Csere: GLAUSER (kapus), Klujber 4, SZEIBERT 7, MÁRTON G. 4, Cvijics 2, Balázs B. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 10. perc: 4–4. 23. p.: 8–11. 38. p.: 12–23. 48. p.: 16–28. 54. p.: 21–32

Kiállítások: 2, ill. 10 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Konkoly Csaba: – Az első húsz percet emelném ki, a továbbiakkal viszont nem vagyok elégedett. A végjátékban aztán ismét több volt a meggyőződés a játékunkban. Örülök, hogy a fiataloknak is lehetőséget tudtam adni.

Jesper Jensen: – A játékosok jól kezelték a mérkőzést, sokat gyakorolhattunk hét a hat ellen. Mette Tranborg sajnos korán kivált orrsérülés miatt. Örülök a győzelemnek.

