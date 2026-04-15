Hiányzói nélkül is magabiztos sikerrel hangolt a Metz elleni BL-csatára az FTC a női kézi NB I-ben

VARGA BALÁZS
2026.04.15. 18:29
null
Simon Petra volt a mezőny legeredményesebb játékosa (Fotó: Árvai Károly, archív)
Vasas SC FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 21. fordulójának szerdai játéknapján az FTC-Rail Cargo Hungaria 36–25-re nyert a Vasas SC vendégeként.

Nem jó hír az FTC számára, hogy a Metz elleni vasárnapi BL-negyeddöntő előtt Darja Dmitrijeva, Emily Vogel és Orlane Kanor is hiányzott a Vasas elleni meccskeretből. Igaz, a zöld-fehérek így is magabiztosan megoldották a bajnoki feladatukat, pedig még Mette Tranborgot is elveszítették a 3. percben, mert egy lövés után továbblendülő kar eltalálta az orrát.

A hazaiak 25 percig tartották magukat, ekkor az első félidő végén zsinórban négyszer talált be a Ferencváros, majd a szünet után még kétszer. A vendéglátó, mire lezárta a csaknem hétperces gólcsendjét, az FTC már 18–11-re vezetett. Ilyen előnynél már csak az volt a kérdés, mennyire enged ki a Bajnokok Ligája-csata miatt a 14-szeres magyar bajnok, de túlságosan nem, a hajrában Simon Petra és Szeibert Anna sem állt le a góllövéssel – előbbi nyolcszor, utóbbi hétszer talált be. 25–36

NŐI KÉZILABDA NB I
21. FORDULÓ
VASAS SC–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 25–36 (10–16)
Budapest, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 406 néző. Vezette: Paska, Vastag
VASAS: TÓTH NIKOLETT – Mihály P., KEKEZOVICS 6, ROMÁN 3, Sápi 2, Szilovics 4, Oláh K. Csere: Mészáros V. (kapus), Csire 2, Nagy N. 4 (3), Varjas, Arany, Dombi, FEKETE M. 3, Gáspár D., Vilovszki 1. Edző: Konkoly Csaba
FTC: Böde-Bíró – MALESTEIN 5, Ingstad 4, Tranborg, Bordás R., SIMON P. 8 (1), Hársfalvi 2. Csere: GLAUSER (kapus), Klujber 4, SZEIBERT 7, MÁRTON G. 4, Cvijics 2, Balázs B. Edző: Jesper Jensen
Az eredmény alakulása. 10. perc: 4–4. 23. p.: 8–11. 38. p.: 12–23. 48. p.: 16–28. 54. p.: 21–32
Kiállítások: 2, ill. 10 perc
Hétméteresek: 5/3, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Konkoly Csaba: – Az első húsz percet emelném ki, a továbbiakkal viszont nem vagyok elégedett. A végjátékban aztán ismét több volt a meggyőződés a játékunkban. Örülök, hogy a fiataloknak is lehetőséget tudtam adni.
Jesper Jensen: – A játékosok jól kezelték a mérkőzést, sokat gyakorolhattunk hét a hat ellen. Mette Tranborg sajnos korán kivált orrsérülés miatt. Örülök a győzelemnek.

Szombaton játsszák
16.00: Mol Esztergom–Váci NKSE 
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Kisvárda Master Good SE 
17.00: NEKA–Szombathelyi KKA 
17.00: Moyra-Budaörs–Kozármisleny KA 
19.00: DVSC Schaeffler–Motherson Mosonmagyaróvári KC
Kedden játszották
Győri Audi ETO KC–Alba Fehérvár KC 38–27 (17–11)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Győr

22

21

1

818–516

+302 

43 

  2. FTC

21

19

1

1

725–518

+207 

39 

  3. Debrecen

20

18

2

671–468

+203 

36 

  4. Esztergom

20

14

2

4

650–517

+133 

30 

  5. Vác

20

12

1

7

584–540

+44 

25 

  6. Székesfehérvár

21

11

1

9

567–552

+15 

23 

  7. Mosonmagyaróvár

20

7

2

11

524–543

–19 

16 

  8. Kisvárda

20

8

12

514–575

–61 

16 

  9. Szombathely

20

7

2

11

569–637

–68 

16 

10. Vasas

22

6

3

13

588–639

–51 

15 

11. Budaörs

20

5

3

12

528–596

–68 

13 

12. NEKA

20

5

15

507–629

–122 

10 

13. Kozármisleny

20

1

19

465–678

–213 

14. Dunaújváros

20

2

18

434–736

–302 

 

 

Vasas SC FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Győzelemmel hangolt fontos találkozójára a Győr a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
23 órája

„Az volt a legfájdalmasabb…” – a Metz vezetőedzője jól emlékszik az FTC elleni 2023-as negyeddöntős BL-búcsúra

Kézilabda
Tegnap, 11:34

Női kézi: Kovács Anett szerződést hosszabbított Esztergomban

Kézilabda
2026.04.10. 20:33

Kukely Annával hosszabbított a Mosonmagyaróvár – hivatalos

Kézilabda
2026.04.09. 20:11

Női kézilabda MK: Győr–FTC rangadóval kezdődik a négyes döntő

Kézilabda
2026.04.08. 14:38

A Debrecen és a Vác is ötgólos győzelmet aratott a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.04.04. 19:48

Malestein és Simon főszereplésével nyert az FTC a Fehérvár ellen

Kézilabda
2026.04.03. 19:44

Remekelt a Kozármisleny kapusa, de győzött a Győr a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.04.02. 19:53
Ezek is érdekelhetik