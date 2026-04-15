Hiányzói nélkül is magabiztos sikerrel hangolt a Metz elleni BL-csatára az FTC a női kézi NB I-ben
Nem jó hír az FTC számára, hogy a Metz elleni vasárnapi BL-negyeddöntő előtt Darja Dmitrijeva, Emily Vogel és Orlane Kanor is hiányzott a Vasas elleni meccskeretből. Igaz, a zöld-fehérek így is magabiztosan megoldották a bajnoki feladatukat, pedig még Mette Tranborgot is elveszítették a 3. percben, mert egy lövés után továbblendülő kar eltalálta az orrát.
A hazaiak 25 percig tartották magukat, ekkor az első félidő végén zsinórban négyszer talált be a Ferencváros, majd a szünet után még kétszer. A vendéglátó, mire lezárta a csaknem hétperces gólcsendjét, az FTC már 18–11-re vezetett. Ilyen előnynél már csak az volt a kérdés, mennyire enged ki a Bajnokok Ligája-csata miatt a 14-szeres magyar bajnok, de túlságosan nem, a hajrában Simon Petra és Szeibert Anna sem állt le a góllövéssel – előbbi nyolcszor, utóbbi hétszer talált be. 25–36
NŐI KÉZILABDA NB I
21. FORDULÓ
VASAS SC–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 25–36 (10–16)
Budapest, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 406 néző. Vezette: Paska, Vastag
VASAS: TÓTH NIKOLETT – Mihály P., KEKEZOVICS 6, ROMÁN 3, Sápi 2, Szilovics 4, Oláh K. Csere: Mészáros V. (kapus), Csire 2, Nagy N. 4 (3), Varjas, Arany, Dombi, FEKETE M. 3, Gáspár D., Vilovszki 1. Edző: Konkoly Csaba
FTC: Böde-Bíró – MALESTEIN 5, Ingstad 4, Tranborg, Bordás R., SIMON P. 8 (1), Hársfalvi 2. Csere: GLAUSER (kapus), Klujber 4, SZEIBERT 7, MÁRTON G. 4, Cvijics 2, Balázs B. Edző: Jesper Jensen
Az eredmény alakulása. 10. perc: 4–4. 23. p.: 8–11. 38. p.: 12–23. 48. p.: 16–28. 54. p.: 21–32
Kiállítások: 2, ill. 10 perc
Hétméteresek: 5/3, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Konkoly Csaba: – Az első húsz percet emelném ki, a továbbiakkal viszont nem vagyok elégedett. A végjátékban aztán ismét több volt a meggyőződés a játékunkban. Örülök, hogy a fiataloknak is lehetőséget tudtam adni.
Jesper Jensen: – A játékosok jól kezelték a mérkőzést, sokat gyakorolhattunk hét a hat ellen. Mette Tranborg sajnos korán kivált orrsérülés miatt. Örülök a győzelemnek.
Szombaton játsszák
16.00: Mol Esztergom–Váci NKSE
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Kisvárda Master Good SE
17.00: NEKA–Szombathelyi KKA
17.00: Moyra-Budaörs–Kozármisleny KA
19.00: DVSC Schaeffler–Motherson Mosonmagyaróvári KC
Kedden játszották
Győri Audi ETO KC–Alba Fehérvár KC 38–27 (17–11)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Győr
22
21
1
–
818–516
+302
43
|2. FTC
21
19
1
1
725–518
+207
39
|3. Debrecen
20
18
–
2
671–468
+203
36
|4. Esztergom
20
14
2
4
650–517
+133
30
|5. Vác
20
12
1
7
584–540
+44
25
|6. Székesfehérvár
21
11
1
9
567–552
+15
23
|7. Mosonmagyaróvár
20
7
2
11
524–543
–19
16
|8. Kisvárda
20
8
–
12
514–575
–61
16
|9. Szombathely
20
7
2
11
569–637
–68
16
|10. Vasas
22
6
3
13
588–639
–51
15
|11. Budaörs
20
5
3
12
528–596
–68
13
|12. NEKA
20
5
–
15
507–629
–122
10
|13. Kozármisleny
20
1
–
19
465–678
–213
2
|14. Dunaújváros
20
–
2
18
434–736
–302
2