Kick-box: Bálint Martin három aranyérmet szerzett az athéni Ek-n

A világ- és Európa-bajnok, Európa Játékok-győztes Bálint megnyerte a 74 kilogrammosok küzdelmét, első lett a súlycsoportoktól független Grand Champion versenyszámban, és társaival együtt a férfi pointfighting csapat aranyérmét is elhódította - adta hírül hétfőn a hazai sportági szövetség.

Bálint Martin pirosban (Fotó: MKBSZ)

Bálinton kívül a 69 kg-osok küzdelmében Viczián Dániel is diadalmaskodott. Három aranyat gyűjtöttek a magyarok formagyakorlatban, ahol Dorner Réka két, Vajler Éva egy elsőséget szerzett.

A magyar csapat a felnőtteknél összesen hét arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel zárta a viadalt.