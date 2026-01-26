Kick-box: Bálint Martin három aranyérmet szerzett az athéni Ek-n

A pointfightingban három aranyérmet szerző Bálint Martin és a formagyakorlatban két első helyet elérő Dorner Réka szerepelt a legjobban a magyarok közül a kick-boxosok athéni Európa-kupa-versenyén.
A világ- és Európa-bajnok, Európa Játékok-győztes Bálint megnyerte a 74 kilogrammosok küzdelmét, első lett a súlycsoportoktól független Grand Champion versenyszámban, és társaival együtt a férfi pointfighting csapat aranyérmét is elhódította - adta hírül hétfőn a hazai sportági szövetség.
Bálinton kívül a 69 kg-osok küzdelmében Viczián Dániel is diadalmaskodott. Három aranyat gyűjtöttek a magyarok formagyakorlatban, ahol Dorner Réka két, Vajler Éva egy elsőséget szerzett.
A magyar csapat a felnőtteknél összesen hét arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel zárta a viadalt.
