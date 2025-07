Magyar bokszoló még nem kapott olyan lehetőséget, mint Veres Roland

A sportoló 18 évesen a 2017-es budapesti kick-box világbajnokság legeredményesebb versenyzője lett négy aranyéremmel, majd kipróbálta magát az ökölvívásban is, amelyben 2022-ben Európa-bajnoki bronzéremig vitte – erről a váltásról is szó esett.

„Nehéz volt váltanom, mert olyan emberek közt nőttem fel a kick-boxban, akik most sikeres diplomaták, vállalkozók. A szakmájukban, a területükön mindenki kimagasló volt a kick-box mellett, és amikor az ökölvívásba belecsöppentem, ott mást tapasztaltam. Azt érzem, mostanra fejlődött a hazai ökölvívó-társadalom, ám amikor váltottam, még nagyon hiányoztak azok a srácok, akikkel felnőttem, nem a példaképeimmel küzdhettem nap mint nap. Idő kellett, hogy kinyíljak, de aztán sikerült – barátságokat kötöttem, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség befogadott, akárcsak a válogatottbeli társak, így most már azt tudom mondani, hogy velünk is otthon érzem magam” – mondta a Nemzeti Sportrádióban Veres Roland.

A 26 éves sportembernek még mindig fáj, hogy lemaradt a párizsi ötkarikás játékokról, de már a világjátékokra koncentrál – erre a tavalyi Eb-aranyával vívta ki a részvételt –, amelyre úgy tekint, mint kick-boxos olimpiára. Emellett már a profi pályafutására is készül, miután 2024 végén a korábbi világbajnok venezuelai bokszoló, Jorge Linares megkereste, majd az Egyesült Államokba invitálta. A magyar versenyző tavasszal ki is utazott Miamiba, ahol egy hónapot töltött.

„A közösségi médiában keresett meg Linares – kezdte Veres. – A barátaim tudják, hogy én óriási rajongója vagyok, mindig néztem a mérkőzéseit, és próbáltam tőle tanulni a meccsei alapján, beleépíteni elemeket az én stílusomba. Aztán úgy kezdődött a közös ismertség, hogy belájkolta és bekövette az oldalamat, majd rám írt, én pedig néztem, hogy biztosan az a Linares-e, de láttam a profilján, hogy ott a kék pipa. Kihívott Miamiba, és úgy voltam vele, egy életem, egy halálom, én megyek. Már odakint sétáltam az utcán, kerestem, hogy melyik terembe kell mennem, és akkor parkolt le az autójával, majd kiszállt, adott egy pacsit, megölelt, s azt mondta, »bajnok, gyere, öltözz át, nézzük meg, hogyan festesz itt, Amerikában«. Az első edzés után kérdeztem, milyen volt, és azt felelte, minden kapcsolatát megmozgatja, hogy profivá váljak, mert nagyon jó vagyok. Aztán még egy éles kesztyűzés várt rám, ami nagyon jól ment, és megerősítette, hogy minden segítséget megad nekem.”

Mint a bokszoló elmondta, az augusztusi világjátékokat szeretné megnyerni Csengtuban, ezt követően pedig megy ki Miamiba, s a tervek szerint novemberben debütál majd profi ökölvívóként Orlandóban – ez azonban még változhat, de nagyon várja már, hogy belevágjon az előtte álló feladatokba.

