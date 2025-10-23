Magyar érmek a rangos bristoli kick-box versenyen
Bálint Martin két arany- és egy bronz-, Petró Lili egy ezüst-, míg Malatyinszki Bendegúz két bronzérmet szerzett a rangos bristoli kick-box versenyen.
A magyar szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint a 18 ország 765 versenyzőjét felvonultató angliai viadalon Bálint Martin a pointfighting szakágban súlycsoportja, a 79 kilogramm mellett diadalmaskodott az eggyel nehezebbek között, a 84 kilósok küzdelmeiben is, míg a „királykategóriában”, a súlycsoportoktól független Grand Champion versenyszámban harmadik lett.
A csepeliek többszörös világ- és Európa-bajnok, 2023-ban Európa Játékok-győztes kick-boxosának az aranyérmekhez négy-négy meccset kellett nyernie.
Malatyinszki Bendegúz a 79 és 84 kilóban egyaránt bronzérmes lett, a felnőtt nőknél pedig Petró Lili ezüstérmet szerzett az 50 kilósok között.
