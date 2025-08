Befejezi pályafutását a világbajnok magyar kick-boxos

A sportoló egy specifikus világjátékokat, a Küzdősportok Világjátékát 2023-ban már megnyerte, ezúttal a normál súlycsoportjához képest eggyel magasabb kategóriában indul.

A sportág világszövetsége részéről Busa jelölt lesz a Nemzetközi Világjátékok Szövetsége sportolói bizottságába is, amelynek választását a csengtui eseményen tartják. A Világjátékok kick-box versenyszámait jövő keddtől csütörtökig rendezik.

„Nagyon izgatott vagyok, és nagyon várom már a Világjátékokat – árulta el Busa Andrea a Magyar Kick-box Szövetség közleményében. – Ez lesz pályafutásom utolsó versenye, ami extra izgatottságot okoz bennem, mivel szeretném méltóképpen lezárni a sportolói karrieremet. Ugyanakkor a legfontosabb számomra az, hogy élvezzem az utolsó fellépést. Akik ismernek, tudják, hogy elég régóta, talán már öt-hat éve is mondogatom, hogy nekem az éppen akkori lesz az utolsó szezonom. De most tényleg ez lesz az! Közben pedig ott van a fejemben az a furcsa érzés is, hogy úristen, ez lesz a három utolsó versenyküzdelmem életemben…”