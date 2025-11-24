Kick-box: 49 magyar indul Abu-Dzabiban a világbajnokságon

A hazai szövetség tájékoztatása szerint az év főversenyén rekordot jelentő 85 ország több mint 1600 sportolója lép tatamira, vagy száll ringbe a sportág hét szabályrendszerében.

Galambos Péter, az MKBSZ elnöke elmondta, néhány újonc mellett a válogatott gerincét adó eredményes kick-boxosok mind ott vannak az indulók között. Kiemelte a poinfightingosok közül Bálint Martint, Zajácz Bencét, Hammer Mátét és Török Szonját.

A szövetség közleménye szerint light-contactban és kick-lightban olyan világklasszisokat vonultat fel a válogatott, mint Száraz Gergő, Szmolek Emánuel, az újból hadba álló Zsarkó Dániel Péter, Mezei Nikolett, Nagy Rita és Kovács Laura Fanni személyében. A ringesek közül a kétszeres világbajnok Kéri Valentina mellett éremre pályázik Melis Bálint András, Bárdosi Sándor, Kolozsvári Enikő és Bálint-Pálfi Viktória, továbbá négyen képviselik a magyar színeket formagyakorlatban.

„Azt várom, hogy a tatamis szabályrendszerekben harcosaink számos érmet fognak nyerni és a legfényesebből is legalább két-hármat. Emellett nagyon remélem, hogy a pointfighting csapat eredményes lesz, illetve formagyakorlatban is indul két csapatunk, és ott is éremben bízom” – fogalmazta meg várakozásait Galambos Péter.