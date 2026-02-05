Miért választotta Redzic Damir a Salzburgot?

„Amikor a klubok érdeklődni kezdtek Damir iránt, úgy határoztunk, hogy nem adunk el játékost. Ezen a véleményen volt a vezetőség, az edző és a tulajdonos is. Az első ajánlat január elején, még a törökországi edzőtábor előtt, Koppenhágából, az FC Köbenhavntól érkezett, de az összeg nevetséges volt, nagyon távol állt az elképzeléseinktől. Már ekkor ott volt a játékos és az ügynöke fejében az átigazolás gondolata. Ezután érkezett egy komolyabb ajánlat Salzburgból. A játékos, az édesapja és az ügynöke egyértelműen jelezték, hogy Damir távozni szeretne. Szeretném kiemelni a hozzáállását: végig becsületesen, rendkívül profi módon dolgozott. Később a glasgow-i Celtic és a Rangers is ajánlatot tett. Úgy tudom, a Celtic jobb személyes feltételeket kínált, de Damir a Salzburgot választotta: azon az úton szeretne végigmenni, amelyet Szoboszlai Dominik is bejárt. Az volt a feladatom, hogy olyan megállapodás szülessen, amely mindhárom félnek megfelel és a tulajdonos is jóváhagyja. Szomorúak vagyunk a távozása miatt, ugyanakkor büszkék is lehetünk. Olyan játékost neveltünk ki, aki európai kupákban szereplő klubhoz igazolt” – mondta Jan Van Daele.

A DAC a jelentős bevétel ellenére sem készül nagy bevásárlásra. „Ha eladsz egy játékost négy millió euróért, nem veszel helyette egy másikat ugyanennyiért. Szlovákiában más a klubok pénzügyi helyzete. Ha egészséges működést akarunk, játékosokat kell nevelnünk és értékesítenünk. A költségvetés nagy részét a fizetések teszik ki. Figyeljük a piacot, napi kapcsolatban vagyok Fodrek edzővel, és mivel nálunk még két hétig nyitva az átigazolási időszak, minden lehetséges – tette hozzá az ügyvezető, aki cáfolta az Alekszandar Pesics (Ferencváros) megszerzéséről szóló híreket. – A cél egy új Redzic megtalálása, de őt egyetlen játékos nem tudja pótolni. Matus Kmeť és Nino Kukovec érkezett, bennük bízunk, és fiataljaink fejlődésében is hiszek. Csapatként kell helyettesítenünk Damirt. A céljaink nem változtak: a legmagasabb ambíciónk a bajnoki cím. A Slovannak kötelező, nekünk lehetőség – harcolni akarunk érte.”

Branislav Fodrek vezetőedző szerint Redzic átigazolása fontos visszajelzés a klub számára. „Ezek a futball természetes velejárói. Damir távozása megmutatja a játékosoknak, hogy a DAC és a mi ligánk nem lehet a végállomás. Hiszem, hogy még magasabb szintre jut, és egyszer egy még nagyobb átigazolást is megvalósít. Az ősz utolsó három mérkőzését már nélküle játszottuk. Más típusú játékos volt, mint a többiek, de remélem, pótolni tudjuk. A távozása motiváció a csapat számára is” – jelentette ki a tréner, akinek vezetésével 2025-ben a Dunaszerdahely volt Szlovákia legeredményesebb csapata.