Ökölvívás: párhuzamosan haladnak előre az U15-ös Eb-ezüstérmesek

Nagy csapattal, húsz versenyzővel szerepelt a Budvában megrendezett U15-ös ökölvívó Európa-bajnokságon a magyar válogatott, amely két ezüst- és négy bronzérmet szerzett a kontinensviadalon.

Az idei második korosztályos világversenyen a magyarok közül ketten masíroztak el a döntőig: Nagy Viktória (44 kg) és Varga Vivien (52 kg) egyaránt a legjobb nyolc között kezdett, így két nyert meccsel már a döntőben találta magát. Ott mindketten ukrán ellenféltől kaptak ki egyhangú pontozással, de eredményük értékét növeli, hogy elsőéves U15-ösként nyertek Európa-bajnoki ezüstérmet.

Harmadik helyből négy jutott a magyaroknak: Toldi Lia (57 kg), Nagy Ruben (50 kg), Pankovics Bohdan (57 kg) és Károly Bence (70 kg) nyakába akasztottak bronzot. Toldi egy, míg a fiúk egyformén két nyert mérkőzés után kaptak ki az elődöntőben. A negyeddöntőben érkezett el a végállomás Mészáros Zorának (50 kg), Lengyel Balázsnak (54 kg), Kovács Richárdnak (60 kg), Buzás Rómeónak (63 kg) és Tolnai Dávidnak (66 kg), míg Molos Eszter (40 kg), Kovács Patrícia (42 kg), Varga Dorina (54 kg), Farkas Noel (40 kg), Varga Levente (42 kg), Váradi Krisztián (44 kg), Furián Kristóf (46 kg), Harkály Sándor (48 kg) és Homai Martin (52 kg) a nyolcaddöntőben esett ki.

Varga Vivien Forrás: MÖSZ

A tavalyi, magyar szempontból éremmentes serdülő Eb után most a 2011-es és 2012-es születésű bokszolók viadalán tehát hat dobogós helyezésnek örülhettünk, nem csoda, hogy a korosztályt szövetségi edzőként irányító Dorkó Péter is elégedetten értékelt a honlapunknak.

„Három-négy érem előzetesen benne volt ebben a csapatban a gyerekek tudása és felkészültsége alapján. Egy éve számos bírói tévedés sújtott minket, szerencsére idén erről nem beszélhettünk, nagyon jól éreztük magunkat az Eb-n, nem volt különösebb probléma az eseményen – mondja a szakember. – A sorsolásból adódó előnyünket is ki tudtuk használni, az első szakaszban elkerültük az ukrán-angol vonalat.

Talán még maradt is így bennünk egy-két dobogós hely, de véletlenül sem vagyunk csalódottak, előre aláírtam volna a hat érmet.

A két döntősünk, Viki és Vivi pályafutása hasonlóan alakul, Viki a csapat legfiatalabb tagjaként szerepelt, október első felében töltötte be a tizenharmadik születésnapját. Szinte egyszerre kezdték az ökölvívást, egymás ellen vívták az első meccsüket. Viki nálam, Egerben készül, Vivi pedig Vecsésen, a két klub filozófiája is nagyon hasonló, emiatt több nemzetközi mérkőzésen is ringbe léptek már, szereztek tapasztalatot. Jól kezelték a helyzetet, alázatosak, szorgalmasak, de egyikőjüktől sem várt siker volt ez, ám annál nagyobb boldogság. Mindegyik versenyzőnk a maximumra törekedett, senkire sem lehet panaszunk, ráadásul négy bokszolónk is a későbbi bajnokkal találkozott az első fordulóban.”

(Kiemelt képünkön: Nagy Viktória (pirosban) az U15-ös Eb-n Forrás: European Boxing)