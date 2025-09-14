Nemzeti Sportrádió

Crawford három súlycsoport vitathatatlan bajnoka, legyőzte Canelo Álvarezt

2025.09.14. 10:05
Canelo Álvarez (balra) harmadszor szenvedett vereséget pályafutása során (Fotó: Getty Images)
Az év egyik legnagyobb érdeklődéssel várt bokszmeccsén Terence Crawford magyar idő szerint vasárnap hajnalban pontozással legyőzte Saul „Canelo” Álvarezt, és ezzel történelmet írt: az amerikai klasszis lett az első férfi ökölvívó, aki három súlycsoportban is vitathatatlan világbajnokká vált a négyöves korszakban.

A Las Vegas Raiders stadionjában rendezett összecsapás előtt a bukmékerek Saul „Canelo” Álvarezt tartották esélyesnek, ám sok szakértő inkább Terence Crawfordot favorizálta, aki két kategóriát ugrott felfelé, hogy szembenézzen a nagyközépsúly mexikói uralkodójával.

Crawford annak ellenére félelmetes fegyelmezettséggel bokszolt, hogy a közönség nagy része Álvarezt támogatta: remekül zárta le a támadási lehetőségeket, pontos ütésekkel operált, és nem hagyta érvényesülni ellenfelét. A pontozás (116–112, 115–113, 115–113) szorosnak tűnt, de a ringben az amerikai volt a meggyőzőbb.


Canelo pályafutása során mindössze harmadszor kapott ki – korábban csak Floyd Mayweather és Dmitrij Bivol tudta legyőzni –, most pedig Crawford szakította meg hat mérkőzéses győzelmi sorozatát. A mexikói klasszis így 69 profi meccséből hármat veszített el.

Crawford viszont továbbra is hibátlan mérleggel büszkélkedhet: 42 győzelem 42 fellépésből. A szeptember végén 38. születésnapját ünneplő amerikai történelmi bravúrja egyben azt is felveti, hogy a csúcsra érve akár a visszavonulást is fontolóra veheti.

 

Canelo Álvarez ökölvívás Terence Crawford
