Crawford három súlycsoport vitathatatlan bajnoka, legyőzte Canelo Álvarezt

A Las Vegas Raiders stadionjában rendezett összecsapás előtt a bukmékerek Saul „Canelo” Álvarezt tartották esélyesnek, ám sok szakértő inkább Terence Crawfordot favorizálta, aki két kategóriát ugrott felfelé, hogy szembenézzen a nagyközépsúly mexikói uralkodójával.

Crawford annak ellenére félelmetes fegyelmezettséggel bokszolt, hogy a közönség nagy része Álvarezt támogatta: remekül zárta le a támadási lehetőségeket, pontos ütésekkel operált, és nem hagyta érvényesülni ellenfelét. A pontozás (116–112, 115–113, 115–113) szorosnak tűnt, de a ringben az amerikai volt a meggyőzőbb.



Canelo pályafutása során mindössze harmadszor kapott ki – korábban csak Floyd Mayweather és Dmitrij Bivol tudta legyőzni –, most pedig Crawford szakította meg hat mérkőzéses győzelmi sorozatát. A mexikói klasszis így 69 profi meccséből hármat veszített el.

Crawford viszont továbbra is hibátlan mérleggel büszkélkedhet: 42 győzelem 42 fellépésből. A szeptember végén 38. születésnapját ünneplő amerikai történelmi bravúrja egyben azt is felveti, hogy a csúcsra érve akár a visszavonulást is fontolóra veheti.