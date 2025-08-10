Gyász: két japán bokszoló is belehalt az ütésekbe

Szombaton huszonnyolc éves korában Tokióban elhunyt Urakava Hiromasza profi ökölvívó, akit Szaito Jodzsi ütött ki augusztus másodikán egy profi bokszgálán. Urakava két napon belül a második japán öklöző volt, aki belehalt a ringben szerzett sérüléseibe, pénteken ugyanis Kotari Sigetosi távozott hasonló okból az élők sorából – szintén a Korauken Hallban szerzett koponyatrauma miatt – adta hírül a BBC.

Mindkét versenyzőt szubdurális hematómával műtötték (vér felgyülemlése az agy és a koponya között – a szerk.), de egyikük életét sem sikerült megmenteni.

„A WBO gyászolja a japán bokszolót, Urakava Hiromaszát, aki tragikus körülmények között belehalt a Szaito Jodzsi elleni mérkőzésen szerzett sérüléseibe – szólt World Boxing Organization (WBO) közleménye a tragédiával kapcsolatban. – Napokkal ezelőtt ért minket a szívszorító hír, hogy Kotari Sigetosi ugyanazon a gálán elszenvedett sérüléseibe halt bele. A legmélyebb részvétünket fejezzük ki a családoknak, a barátoknak és a japán ökölvívó-közösségnek ezekben a nehéz órákban.”

A történtek után a Japán Bokszbizottság (JBC) bejelentette, hogy a Keleti és Csendes-óceáni Bokszszövetség összes címmérkőzését 12 menetről 10 menetre rövidítik le. Japán sajtóértesülések szerint a JBC vizsgálatot rendelt el, és szeptemberre tanácskozás összehívását tervezi a két ökölvívó halálának ügyében.

Urakava a harmadik magasan jegyzett bokszoló, aki 2025-ben hunyt el: februárban az ír John Cooney szenvedett halálos kimenetelű sérülést Belfastban a walesi Nathan Howells elleni mérkőzésen.