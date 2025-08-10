Sportrádió

Gyász: két japán bokszoló is belehalt az ütésekbe

V. H. L.V. H. L.
2025.08.10. 20:39
null
Urakava Hiromasza (Fotó: X/WBO)
Kotari Sigetosi pénteken, Urakava Hiromasza szombaton hunyt el a ringben kapott ütésekből eredő sérülések következtében.

Szombaton huszonnyolc éves korában Tokióban elhunyt Urakava Hiromasza profi ökölvívó, akit Szaito Jodzsi ütött ki augusztus másodikán egy profi bokszgálán. Urakava két napon belül a második japán öklöző volt, aki belehalt a ringben szerzett sérüléseibe, pénteken ugyanis Kotari Sigetosi távozott hasonló okból az élők sorából – szintén a Korauken Hallban szerzett koponyatrauma miatt – adta hírül a BBC.

Mindkét versenyzőt szubdurális hematómával műtötték (vér felgyülemlése az agy és a koponya között – a szerk.), de egyikük életét sem sikerült megmenteni.

„A WBO gyászolja a japán bokszolót, Urakava Hiromaszát, aki tragikus körülmények között belehalt a Szaito Jodzsi elleni mérkőzésen szerzett sérüléseibe – szólt World Boxing Organization (WBO) közleménye a tragédiával kapcsolatban. – Napokkal ezelőtt ért minket a szívszorító hír, hogy Kotari Sigetosi ugyanazon a gálán elszenvedett sérüléseibe halt bele. A legmélyebb részvétünket fejezzük ki a családoknak, a barátoknak és a japán ökölvívó-közösségnek ezekben a nehéz órákban.”

A történtek után a Japán Bokszbizottság (JBC) bejelentette, hogy a Keleti és Csendes-óceáni Bokszszövetség összes címmérkőzését 12 menetről 10 menetre rövidítik le. Japán sajtóértesülések szerint a JBC vizsgálatot rendelt el, és szeptemberre tanácskozás összehívását tervezi a két ökölvívó halálának ügyében.

Urakava a harmadik magasan jegyzett bokszoló, aki 2025-ben hunyt el: februárban az ír John Cooney szenvedett halálos kimenetelű sérülést Belfastban a walesi Nathan Howells elleni mérkőzésen.

 

Ezek is érdekelhetik