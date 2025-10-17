Nemzeti Sportrádió

Törvényszéki orvosszakértő: Ricky Hatton felakasztotta magát

2025.10.17. 10:12
Ricky Hatton (Fotó: Getty Images)
A közelmúltban elhunyt egykori világbajnok angol ökölvívó, Ricky Hatton öngyilkos lett – erősítette meg a halottkém. Az angol bokszolóra szeptember 14-én találtak rá, s most hozták nyilvánosságra a törvényszéki orvosszakértői vizsgálat eredményét, amely megállapította: Hatton felakasztotta magát.

Megérkezett a korábbi hivatásos bokszvilágbajnok Ricky Hatton halálával kapcsolatos törvényszéki orvosszakértői vélemény – írja az ESPN. Mint ismeretes, az egykori ökölvívóra szeptember 14-én menedzsere, Paul Speak talált rá a bokszoló külső-manchesteri otthonában.

A minden idők egyik legjobb brit ökölvívójának halálával kapcsolatos nyomozás teljes eredménye csak később – a tervek szerint jövő év március 20-án – lát napvilágot, de a haláleset körülményeivel összefüggésben elrendelt törvényszéki orvosszakértői meghallgatáson kiderült: a 46 éves Hatton felakasztotta magát.

A sportolónak nem ez volt az első öngyilkossági kísérlete, némileg mégis meglepő, hogy önkezével vetett véget életének, ugyanis a családja beszámolója szerint szeptember 12-én még jól volt, és éppen Dubaiba készült, ahol december 2-án vívta volna visszatérő meccsét.

Ricky Hatton búcsúztatását múlt pénteken a manchesteri székesegyházban tartották, a szertartáson jelen volt Liam Gallagher, a világhírű brit popzenekar, az Oasis frontembere, az egykori kiváló angol labdarúgó, Wayne Rooney, valamint bokszolótársa, Tyson Fury is.

Ökölvívás
2025.09.14. 13:52

Negyvenhat évesen távozott az angol bokszlegenda

Ricky Hattont ma reggel holtan találták manchesteri otthonában.

 

