Törvényszéki orvosszakértő: Ricky Hatton felakasztotta magát

Megérkezett a korábbi hivatásos bokszvilágbajnok Ricky Hatton halálával kapcsolatos törvényszéki orvosszakértői vélemény – írja az ESPN. Mint ismeretes, az egykori ökölvívóra szeptember 14-én menedzsere, Paul Speak talált rá a bokszoló külső-manchesteri otthonában.

A minden idők egyik legjobb brit ökölvívójának halálával kapcsolatos nyomozás teljes eredménye csak később – a tervek szerint jövő év március 20-án – lát napvilágot, de a haláleset körülményeivel összefüggésben elrendelt törvényszéki orvosszakértői meghallgatáson kiderült: a 46 éves Hatton felakasztotta magát.

A sportolónak nem ez volt az első öngyilkossági kísérlete, némileg mégis meglepő, hogy önkezével vetett véget életének, ugyanis a családja beszámolója szerint szeptember 12-én még jól volt, és éppen Dubaiba készült, ahol december 2-án vívta volna visszatérő meccsét.

Ricky Hatton búcsúztatását múlt pénteken a manchesteri székesegyházban tartották, a szertartáson jelen volt Liam Gallagher, a világhírű brit popzenekar, az Oasis frontembere, az egykori kiváló angol labdarúgó, Wayne Rooney, valamint bokszolótársa, Tyson Fury is.