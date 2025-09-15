Rooney: A Manchester United rosszabb lett Amorim irányítása alatt

A Manchester United vasárnap 3–0-ra kikapott a városi derbin a Citytől, így négy forduló után csak négy ponttal rendelkezik a Premier League-ben. A csapat élére november 1-jén nevezték ki Rúben Amorimot Erik ten Hag kirúgása után, ám hiába telt már el azóta nyolc hónap, az eredmények nem akarnak jönni az MU-nál. A 40 éves portugál szakember eddig 47 találkozón irányította az együttest, a mérlege 18 győzelem, kilenc döntetlen és 20 vereség, de ha csak a bajnokságot nézzük, ennél sokkal rosszabbul fest a kép: 31 mérkőzés, nyolc győzelem, hét döntetlen és 16 vereség.
A vasárnapi vereség után szólalt meg Wayne Rooney, aki korábban a „vörös ördögök” színeiben 559 meccsen lépett pályára, és 253 gólig jutott.
„Szeretnék kiállni a menedzser és a játékosok mellett, pozitívan tekinteni a helyzetre, de nehéz azt mondani, hogy látom fejlődést, vagy legalább azt kijelenteni, látni az előjelét annak, hogy a közeljövőben jönni fognak az eredmények – idézi Rooney szavait a BBC. – Semmit sem látni ebből, és nehéz ezzel szembesülni. Mutatták, hogy United-szurkolók hazaindultak a mérkőzés vége előtt, és hiába skandálják egyesek Amorim nevét, az nagyon beszédes, hogy sokan inkább elmentek.”
Amorim érkezése óta a klub elköltött nagyjából 250 millió fontot igazolásokra, miközben jó néhány játékostól megváltak, így a tréner átállhatott a 3–4–3-as rendszerre, amellyel a Sportingnál sikereket ért el. Ennek ellenére nem úgy tűnik, hogy a csapat játéka elkezdett volna javulni, és így látja ezt az egykori csatár is.
„Tavaly Ten Hagot kirúgták, majd jött Amorim, és azóta azt hallgatjuk, hogyan futballozik majd a csapat, hogy változni fog a játék, de ha a menedzser őszinte akar lenni magához, akkor be kell vallania, hogy a játék csak rosszabb lett azóta” – mondta a 39 éves Rooney.
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
Manchester City–Manchester United 3–0 (1–0)
Manchester, Etihad Stadion. Vezette: A. Taylor
Man. City: Donnarumma – Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly – Bernardo Silva (Aké, 88.), Rodri (Nico González, 77.), Reijnders – Foden, Haaland (Bobb, 88.), Doku (Savinho, 77.). Menedzser: Pep Guardiola
Man. United: Bayindir – Yoro (Maguire, 62.), De Ligt, Shaw – Mazraui (Mainoo, 62.), Bruno Fernandes, Ugarte (Zirkzee, 80.), Dorgu – A. Diallo, Mbuemo – Sesko (Casemiro, 80.). Menedzser: Rúben Amorim
Gólszerző: Foden (18.), Haaland (53., 68.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Liverpool
|4
|4
|–
|–
|9–4
|+5
|12
|2. Arsenal
|4
|3
|–
|1
|9–1
|+8
|9
|3. Tottenham
|4
|3
|–
|1
|8–1
|+7
|9
|4. Bournemouth
|4
|3
|–
|1
|6–5
|+1
|9
|5. Chelsea
|4
|2
|2
|–
|9–3
|+6
|8
|6. Sunderland
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|Everton
|4
|2
|1
|1
|5–3
|+2
|7
|8. Manchester City
|4
|2
|–
|2
|8–4
|+4
|6
|9. Crystal Palace
|4
|1
|3
|–
|4–1
|+3
|6
|10. Newcastle
|4
|1
|2
|1
|3–3
|0
|5
|11. Fulham
|4
|1
|2
|1
|3–4
|–1
|5
|12. Brentford
|4
|1
|1
|2
|5–7
|–2
|4
|13. Brighton & Hove Albion
|4
|1
|1
|2
|4–6
|–2
|4
|14. Manchester United
|4
|1
|1
|2
|4–7
|–3
|4
|15. Nottingham Forest
|4
|1
|1
|2
|4–8
|–4
|4
|16. Leeds United
|4
|1
|1
|2
|1–6
|–5
|4
|17. Burnley
|4
|1
|–
|3
|4–7
|–3
|3
|18. West Ham
|4
|1
|–
|3
|4–11
|–7
|3
|19. Aston Villa
|4
|–
|2
|2
|0–4
|–4
|2
|20. Wolverhampton
|4
|–
|–
|4
|2–9
|–7
|0