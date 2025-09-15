Rooney: A Manchester United rosszabb lett Amorim irányítása alatt

A Manchester United vasárnap 3–0-ra kikapott a városi derbin a Citytől, így négy forduló után csak négy ponttal rendelkezik a Premier League-ben. A csapat élére november 1-jén nevezték ki Rúben Amorimot Erik ten Hag kirúgása után, ám hiába telt már el azóta nyolc hónap, az eredmények nem akarnak jönni az MU-nál. A 40 éves portugál szakember eddig 47 találkozón irányította az együttest, a mérlege 18 győzelem, kilenc döntetlen és 20 vereség, de ha csak a bajnokságot nézzük, ennél sokkal rosszabbul fest a kép: 31 mérkőzés, nyolc győzelem, hét döntetlen és 16 vereség.

A vasárnapi vereség után szólalt meg Wayne Rooney, aki korábban a „vörös ördögök” színeiben 559 meccsen lépett pályára, és 253 gólig jutott.

„Szeretnék kiállni a menedzser és a játékosok mellett, pozitívan tekinteni a helyzetre, de nehéz azt mondani, hogy látom fejlődést, vagy legalább azt kijelenteni, látni az előjelét annak, hogy a közeljövőben jönni fognak az eredmények – idézi Rooney szavait a BBC. – Semmit sem látni ebből, és nehéz ezzel szembesülni. Mutatták, hogy United-szurkolók hazaindultak a mérkőzés vége előtt, és hiába skandálják egyesek Amorim nevét, az nagyon beszédes, hogy sokan inkább elmentek.”

Amorim érkezése óta a klub elköltött nagyjából 250 millió fontot igazolásokra, miközben jó néhány játékostól megváltak, így a tréner átállhatott a 3–4–3-as rendszerre, amellyel a Sportingnál sikereket ért el. Ennek ellenére nem úgy tűnik, hogy a csapat játéka elkezdett volna javulni, és így látja ezt az egykori csatár is.

„Tavaly Ten Hagot kirúgták, majd jött Amorim, és azóta azt hallgatjuk, hogyan futballozik majd a csapat, hogy változni fog a játék, de ha a menedzser őszinte akar lenni magához, akkor be kell vallania, hogy a játék csak rosszabb lett azóta” – mondta a 39 éves Rooney.