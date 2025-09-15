Rooney: A Manchester United rosszabb lett Amorim irányítása alatt

Nemzeti Sportrádió

A Manchester United korábbi csatára, Wayne Rooney arról beszélt a The Wayne Rooney Show podcastműsorban, hogy az MU rosszabb lett azóta, hogy Rúben Amorim leült a csapat kispadjára.

A Manchester United vasárnap 3–0-ra kikapott a városi derbin a Citytől, így négy forduló után csak négy ponttal rendelkezik a Premier League-ben. A csapat élére november 1-jén nevezték ki Rúben Amorimot Erik ten Hag kirúgása után, ám hiába telt már el azóta nyolc hónap, az eredmények nem akarnak jönni az MU-nál. A 40 éves portugál szakember eddig 47 találkozón irányította az együttest, a mérlege 18 győzelem, kilenc döntetlen és 20 vereség, de ha csak a bajnokságot nézzük, ennél sokkal rosszabbul fest a kép: 31 mérkőzés, nyolc győzelem, hét döntetlen és 16 vereség.

A vasárnapi vereség után szólalt meg Wayne Rooney, aki korábban a „vörös ördögök” színeiben 559 meccsen lépett pályára, és 253 gólig jutott.

„Szeretnék kiállni a menedzser és a játékosok mellett, pozitívan tekinteni a helyzetre, de nehéz azt mondani, hogy látom fejlődést, vagy legalább azt kijelenteni, látni az előjelét annak, hogy a közeljövőben jönni fognak az eredmények – idézi Rooney szavait a BBC. – Semmit sem látni ebből, és nehéz ezzel szembesülni. Mutatták, hogy United-szurkolók hazaindultak a mérkőzés vége előtt, és hiába skandálják egyesek Amorim nevét, az nagyon beszédes, hogy sokan inkább elmentek.”

Amorim érkezése óta a klub elköltött nagyjából 250 millió fontot igazolásokra, miközben jó néhány játékostól megváltak, így a tréner átállhatott a 3–4–3-as rendszerre, amellyel a Sportingnál sikereket ért el. Ennek ellenére nem úgy tűnik, hogy a csapat játéka elkezdett volna javulni, és így látja ezt az egykori csatár is.

„Tavaly Ten Hagot kirúgták, majd jött Amorim, és azóta azt hallgatjuk, hogyan futballozik majd a csapat, hogy változni fog a játék, de ha a menedzser őszinte akar lenni magához, akkor be kell vallania, hogy a játék csak rosszabb lett azóta” – mondta a 39 éves Rooney.

Haaland duplázott, a City magabiztos győzelmet aratott a United felett

A 197. manchesteri derbin a „vörös ördögök” számára semmi sem jött össze, Donnarumma így kapott gól nélkül debütált a hazaiaknál.

Guardiola: Még nem vagyunk készen, de lépésről lépésre haladunk

A manchesteri rangadón a Unitedet legyőző City szakvezetője szerint csapatának még sok mindenben fejlődnie kell.

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
Manchester City–Manchester United 3–0 (1–0)
Manchester, Etihad Stadion. Vezette: A. Taylor
Man. City: Donnarumma – Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly – Bernardo Silva (Aké, 88.), Rodri (Nico González, 77.), Reijnders – Foden, Haaland (Bobb, 88.), Doku (Savinho, 77.). Menedzser: Pep Guardiola
Man. United: Bayindir – Yoro (Maguire, 62.), De Ligt, Shaw – Mazraui (Mainoo, 62.), Bruno Fernandes, Ugarte (Zirkzee, 80.), Dorgu – A. Diallo, Mbuemo – Sesko (Casemiro, 80.). Menedzser: Rúben Amorim
Gólszerző: Foden (18.), Haaland (53., 68.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Liverpool449–4+512
  2. Arsenal4319–1+89
  3. Tottenham4318–1+79
  4. Bournemouth4316–5+19
  5. Chelsea4229–3+68
  6. Sunderland42115–3+27
       Everton42115–3+27
  8. Manchester City4228–4+46
  9. Crystal Palace4134–1+36
10. Newcastle41213–305
11. Fulham41213–4–15
12. Brentford41125–7–24
13. Brighton & Hove Albion41124–6–24
14. Manchester United41124–7–34
15. Nottingham Forest41124–8–44
16. Leeds United41121–6–54
17. Burnley4134–7–33
18. West Ham4134–11–73
19. Aston Villa4220–4–42
20. Wolverhampton442–9–70

 

